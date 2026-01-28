Feminicidio en Sahagún: expareja asesinó a Yuliana Martínez y huyó con su hija tras el ataque

En apenas 28 días del 2026, se han registrado tres asesinatos de mujeres en Córdoba, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades.

El caso más reciente ocurrió en el municipio de Sahagún, donde fue asesinada Yuliana Martínez, una joven de 24 años, reconocida ampliamente en el municipio como emprendedora, propietaria de un exitoso salón de belleza, hija dedicada y madre de una niña de 3 años.

Así ocurrió el feminicidio de Yuliana Martínez en Sahagún

De acuerdo con la información conocida, el lunes, el presunto agresor llegó hasta la vivienda donde residía Yuliana Martínez, ubicada en el barrio San José de Sahagún.

Según lo señalado, casi de inmediato procedió a agredirla con un arma cortopunzante, causándole la muerte.

El cuerpo de Yuliana fue hallado con golpes y heridas provocadas con arma blanca, confirmando la violencia del ataque. La escena fue descubierta cuando las autoridades llegaron al lugar tras recibir la alerta.

El comandante de la Policía de Córdoba, Fernando Guzmán, explicó cómo se activó la respuesta policial luego del crimen:

Cuando llegan las unidades de policía al lugar, nos dan las características de un vehículo y de un sujeto que emprenden la huida del lugar, se encuentra el cuerpo de una mujer.

¿Cómo lograron capturar al feminicida?

Las primeras informaciones permitieron establecer que el agresor abandonó el lugar tras el ataque, pero no lo hizo solo. Según lo indicado, la agresión se habría presentado delante de la niña, hija de la víctima, a quien posteriormente su padre tomó en brazos, la subió al vehículo en el que había llegado y emprendió la huida.

Tras abandonar la vivienda en el barrio San José, el presunto responsable se trasladó con la menor hasta Sincelejo, específicamente al barrio Nuevo México.

Con base en la información recopilada en el lugar de los hechos, la Policía desplegó un operativo que permitió interceptarlo cuando intentaba huir hacia el departamento de Sucre.

Finalmente, el hombre fue capturado por la Policía Nacional, mientras que la menor quedó bajo protección de las autoridades.

María José Martínez, prima de la víctima, expresó el impacto que ha causado este feminicidio: