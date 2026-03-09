Más de 10 municipios en Santander están en racionamiento por fenómeno El Niño

El departamento de Santander está atravesando una de las crisis hídricas más severas de la última década debido al fenómeno del Niño, con temperaturas que han alcanzado los 46 grados centígrados, ubicándose entre los tres municipios más calurosos del país.

Grave situación en Santander por racionamiento de agua

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La situación ha llevado a 11 municipios a implementar racionamiento de agua, mientras que Capitanejo y Oiba han declarado calamidad pública.

La represa de Topocoro muestra niveles históricamente bajos, reflejando la magnitud de la emergencia. Los municipios de Vélez y Socorro presentan graves daños en sus sistemas de acueducto, afectando a miles de habitantes durante todo el mes.

Las autoridades locales han solicitado al Gobierno Nacional el envío urgente de carros tanques para mitigar el desabastecimiento.

“Hemos llegado hasta los 46 grados de temperatura, estando entre los tres municipios más altos del país", aseguró Jaime Sepúlveda, alcalde de Capitanejo

En este municipio, la situación es particularmente crítica.

Según autoridades locales: “Aunque nosotros nos acompañan tres ríos, el Chicamocha, el Nevado y el Tequiano, no tenemos un acueducto todavía decente que nos dé para la capacidad de todo el casco urbano que ha crecido significativamente en los últimos 10 años".

Los municipios de Málaga, Aratoca, Barichara, Cabrera, Guadalupe, Barbosa y Villanueva están en niveles críticos de abastecimiento, recibiendo agua mediante carros tanques en las poblaciones más alejadas.

Para los habitantes de Vélez, al sur del departamento, tener agua las 24 horas es prácticamente imposible.

Este municipio tiene un acueducto intervenido desde hace más de una década y actualmente el sistema presenta averías que ponen en riesgo la producción de bocadillo, actividad económica tradicional de la región.

"Eso me está afectando el turismo, la producción de bocadillo, igualmente los hoteles, restaurantes, la situación es crítica", indicó Orlando Ariza, alcalde de Vélez.

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Barichara, reconocido municipio turístico, es también uno de los más impactados. Desde hace 40 años enfrenta problemas con un sistema de captación de agua superado por la demanda, poniendo en riesgo el suministro tanto al casco urbano como rural.

Adicionalmente, el río Magdalena registra su nivel más bajo en una década, descendiendo por primera vez por debajo de su cuota máxima histórica registrada en los últimos 10 años, según autoridades de gestión del riesgo.

Las autoridades han hecho un llamado urgente a las comunidades para ahorrar agua y energía, almacenar el recurso en lo posible, ante un fenómeno climático que apenas comienza.