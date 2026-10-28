SIC requirió a nueve empresas generadoras ante posibles incumplimientos en la entrega de energía durante el fenómeno de El Niño

Buscando asegurar el funcionamiento del mercado y el abastecimiento de la demanda energética nacional, la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) requirió información a nueve empresas generadoras, ante posibles incumplimientos en sus entregas al Sistema Interconectado Nacional durante el actual fenómeno de El Niño.

Según explicó la entidad, “los requerimientos buscan recopilar y analizar información que permita establecer las circunstancias en las que se presentan incumplimientos en la entrega de energía al Sistema Interconectado Nacional, así como identificar posibles situaciones que puedan comprometer el cumplimiento del régimen de protección de la libre competencia económica”.

La solicitud a las generadoras térmicas fue realizada por la SIC en el “ejercicio de sus facultades como autoridad nacional de la protección de la competencia”, en un momento en el que se teme por la estabilidad del mercado, ante la amenaza de sequías en algunas regiones del país.

Presidente de la Espriella pidió investigar a las generadoras por presuntos incumplimientos:

Días antes, en medio de su alocución presidencial del domingo 25 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella hizo un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para determinar si las empresas generadoras de energía han estado cumpliendo sus entregas.

“Reconozco que algunas empresas han respondido a sus compromisos, pero otras registran entregas inferiores al 30% de lo comprometido. A esas empresas quiero decirles algo con absoluta claridad: el que cobra y recibe tiene que cumplir.”, advirtió el mandatario y agregó que la generación de energía se encuentra en 83 gigavatios/hora día, cuando las empresas tienen obligaciones por 118 y el Gobierno ha solicitado la entrega de al menos 95.

En respuesta, la Superservicios indicó que va a reforzar la vigilancia e intensificará las “visitas de inspección y las acciones de control a las generadoras de energía, para verificar el cumplimiento de las obligaciones por el cargo por confiabilidad que los usuarios pagan en sus facturas”, siendo este “un concepto (…) que busca asegurar que el país cuente con energía suficiente cuando más la necesita”.