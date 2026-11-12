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Cuatro soldados fueron asesinados en ataque con drones en Tibú: FAC extrajo a otros cinco heridos

Desde el Ejército advirtieron que el uso de estos dispositivos infringe el Derecho Internacional Humanitario.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
08:15 p. m.
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El Ejército Nacional lamentó el ataque registrado contra integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10, en la vereda Barco La Silla, jurisdicción de Tibú, Norte de Santander.

Según información preliminar, en medio de operaciones de estabilidad, cerca de la línea de frontera, una veintena de artefactos explosivos fueron lanzados por drones contra las tropas, causando la muerte del cabo segundo José Luis Sánchez y los soldados profesionales Yair Jesús Méndez, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas.

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Otros cinco uniformados resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados de emergencia a Cúcuta, por la Fuerza Aérea Colombiana. Según el comunicado del Ejército, tan pronto como ocurrió el ataque:

“Se activaron los protocolos de reacción, evacuación y atención médica de urgencia para salvaguardar la vida de los afectados, al tiempo que se establecieron las coordinaciones necesarias con la Fuerza Aérea Colombiana para su extracción”.

Ejército advierte que el uso de drones viola el Derecho Internacional Humanitario:

Tras conocer la noticia, el consejero de paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, extendió un llamado en el departamento, pidiendo “respeto por la Fuerza Pública y la población civil”.

De otro lado, el Ejército advirtió que el uso de estos dispositivos infringe “el Derecho Internacional Humanitario y atenta contra la vida de nuestros soldados”.

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Y, finalmente, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó desplegar “toda la capacidad de inteligencia, investigación y operación de la Fuerza Pública para perseguirlos, ubicarlos y llevarlos ante la justicia”.

El jefe de Estado dijo estar pendiente de la recuperación de los militares heridos y envió un mensaje a los responsables del ataque: “¡No habrá refugio para quienes asesinan a nuestros soldados, voy por ustedes! ¡Van a pagar cada gota de sangre de nuestros héroes!”.

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