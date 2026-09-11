Nivel de Hidroituango alcanza sus máximos de cara a los peores meses del fenómeno de El Niño

Tras recibir el visto bueno del Gobierno Nacional, el nivel del embalse de Hidroituango llegó a sus máximos, alcanzando la cota 420. Una meta que las autoridades antioqueñas llevaban persiguiendo cerca de tres años, pero el Gobierno saliente no lo permitió.

En palabras del ministro de Ambiente, Fabio Arjona, “en medio de una total hostilidad todos los temas fueron bloqueados. No se dejaba subir la cota, sencillamente, por razones ideológicas. Se intentó varias veces que se desocupara el embalse, pero habría sido un desastre total”.

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Ahora, de cara a los peores meses del fenómeno de El Niño, en Hidroituango celebran que, a mayores reservas de agua, mayor capacidad de generación de energía.

En Antioquia buscan hacerle “el quite” al racionamiento durante El Niño:

Jhon Maya, gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), señaló: “Si Hidroituango nos libró de que hubiera racionamiento en el fenómeno de El Niño anterior, en el próximo fenómeno de El Niño también va a jugar un papel muy importante para que ese racionamiento no se dé”.

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El proyecto alcanza un avance del 96,47% y se prevé que en la siguiente fase se centren los esfuerzos en las turbinas de generación. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que, de momento, alcanzar el nivel máximo del embalse:

“Significa seguridad energética y mitigar la crisis que se tiene por el fenómeno de El Niño, no solo a hoy, sino en los próximos meses, cuando entre con mayor intensidad”.