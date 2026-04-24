La dura y sorpresiva baja que tendrá Millonarios frente a Alianza en la última fecha

Millonarios se jugará su última carta en la fase de todos contra todos con un panorama exigente y múltiples factores en contra. El equipo capitalino llegará a la jornada definitiva con la obligación de sumar los tres puntos frente a Alianza Valledupar en condición de visitante y, además, depender de otros resultados para asegurar su lugar en las finales del fútbol colombiano. Un escenario que, por sí solo, ya representa un desafío mayúsculo para el conjunto ‘embajador’.

Sin embargo, a la complejidad del contexto deportivo se suma una noticia que impacta directamente en la estructura del equipo. En un momento donde cada detalle puede marcar la diferencia, el plantel deberá afrontar esta decisiva cita con una baja sensible que modifica los planes del cuerpo técnico.

Una ausencia que golpea el equilibrio del equipo

El defensor Sebastián Valencia no podrá ser tenido en cuenta para el compromiso definitivo tras recibir su quinta tarjeta amarilla en el reciente partido ante Deportes Tolima. La sanción por acumulación de amonestaciones lo deja automáticamente fuera de la convocatoria, privando a Millonarios de uno de sus jugadores más regulares durante el semestre.

Valencia se había consolidado como una pieza clave en el esquema, destacándose por su solidez defensiva, su capacidad para proyectarse en ataque y su constancia a lo largo de la competencia. Su ausencia no solo implica la pérdida de un titular habitual, sino también la necesidad de reconfigurar el funcionamiento por la banda izquierda en un partido de alta presión.

El cuerpo técnico deberá evaluar alternativas dentro de la nómina para suplir esta baja, buscando mantener el equilibrio en defensa sin sacrificar profundidad ofensiva, un aspecto fundamental en un duelo donde solo sirve ganar.

Un cierre a todo o nada en la Liga

Millonarios afrontará la última jornada con la calculadora en mano y sin margen de error. Además de cumplir con su tarea ante Alianza Valledupar, deberá esperar que otros resultados jueguen a su favor para concretar la clasificación. La definición del campeonato promete emociones simultáneas, ya que, a falta de confirmación oficial, la fecha se disputaría el domingo 3 de mayo en horario unificado.

La presión será máxima para un equipo que, pese a los altibajos, ha logrado mantenerse en la pelea hasta el final. La ausencia de Sebastián Valencia añade un grado extra de dificultad a un reto que ya era complejo, obligando al grupo a redoblar esfuerzos y apelar a su carácter competitivo.

El destino de Millonarios se definirá en 90 minutos donde no solo deberá imponerse en la cancha, sino también esperar que el resto de piezas encajen. Un cierre de campeonato cargado de tensión, en el que cada detalle puede inclinar la balanza.