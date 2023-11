"En ningún momento se trató experimentar": Fernando Ruiz sobre vacunas covid

Múltiples reacciones han causado las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre las vacunas contra el covid 19 en las que aseguró que entraron sin permiso y que todos los colombianos sirvieron para el experimento más grande de la historia. La comunidad científica sostiene que ese el avance más importante en salud pública.

En A Lo Que Vinimos, el exministro de Salud Fernando Ruiz, quien estuvo al frente del plan de vacunación durante la pandemia, habló sobre la desilusión que siente al escuchar a Jaramillo y advierte por el riesgo que genera la desinformación.

¿Cómo recibió las palabras del ministro Jaramillo?

Las recibo con una tremenda desilusión, en Colombia se hizo un tremendo esfuerzo por avanzar en todo lo que fue en vacunación. Las cinco vacunas aplicadas en Colombia fueron avaladas por la Organización Mundial de La Salud, aplicadas en todo el mundo alrededor de 6.000 millones de personas. Aprobadas por la agencia americana y la agencia europea. En Colombia fueron aprobadas por el Invima, fueron vacunas que tuvieron todas las fases de experimentación y de prueba en cuanto seguridad y eficiencia.

Además, dijo que se experimentaron con los más pobres, indígenas y afro ¿Eso fue así?

No sé de dónde saca eso, yo creo que él y su gente deberían revisar el Plan Nacional de Vacunación y cómo se aplicó. Si ustedes recuerdan, las vacunas no se aplicaron a grupos poblacionales diferenciales, se aplicaron por estricto orden de mayor riesgo, empezando por los mayores de 80, luego los de 70, los de 50 y así sucesivamente. En ningún momento se trató de buscar para experimentar con poblaciones indígenas ni afro, es algo que no tiene ninguna presentación de planteamiento.

¿Por qué considera que el ministro Jaramillo expuso esta teoría?

Es algo que se debe preguntar a él porque yo no sé. Si es un tema de exaltación o desconocimiento, no tengo ni idea por qué razón lo hace. Lo que sí me queda claro es que representa un riesgo muy grande para los colombianos, representa desde la mayor autoridad sanitaria del país una situación en la que se le resta confianza a la población sobre las vacunas.

¿Usted garantiza a los colombianos que se vacunaron con todos los estándares de seguridad?

Los colombianos pueden tener la absoluta seguridad que además del proceso del plan estructurado, se montó todo un sistema de farmacovigilancia para todos los potenciales efectos adversos. Pudimos terminar la fase crítica de esta pandemia y todos retomar la vida de una manera regular, volviendo a gozar de nuestra vida de una manera adecuada gracias al Plan Nacional de Vacunación.