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Fertilizantes en Colombia: Monómeros responde a Presidencia

Tras el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la restricción a las exportaciones y el subsidio a los insumos agrícolas, el sector campesino expresó preocupación. Sin embargo, la empresa Monómeros confirmó que el suministro de fertilizantes en Colombia está garantizado.

Foto: Monómeros
Foto: Monómeros

Bernardo Sanabria

abril 09 de 2026
09:48 a. m.
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El anuncio de Gustavo Petro sobre los fertilizantes en Colombia

La preocupación embargó a más de un campesino colombiano durante las últimas horas. El detonante fue una reciente alocución en la que el presidente de la República, Gustavo Petro, abordó el tema de los subsidios para los insumos químicos, los cuales son vitales para sostener la agricultura nacional y controlar la inflación en la canasta familiar.

Foto: Monómeros
Foto: Monómeros

Durante su intervención, el mandatario fue categórico respecto al futuro de estos productos en el territorio nacional. “La orden que he dado es que no se deben exportar fertilizantes hechos en Colombia. Y en esa medida, lo que se produzca se queda para la alimentación de los colombianos y se subsidia”, sentenció el jefe de Estado.

Petro añadió que cualquier intento de exportación deberá enfrentar un alto arancel, una medida que, según explicó, busca un impacto inmediato en la economía familiar: “Todo fertilizante se queda aquí y se subsidia por el Gobierno, porque así se bajan los precios de los alimentos”. Aunque aclaró que los decretos concretos se expedirán próximamente, la instrucción ya generó reacciones inmediatas en el sector industrial.

Monómeros aclara dudas sobre el abastecimiento agrícola

Frente a la incertidumbre generada sobre posibles cambios bruscos en el mercado, las empresas encargadas de la producción de las "vitaminas del campo" no tardaron en pronunciarse. Monómeros, empresa clave ubicada en Barranquilla y filial de Pequiven, salió al paso para dar un parte de tranquilidad a los agricultores y ratificar su exclusividad en el suministro para el agro colombiano.

La compañía aclaró que no han modificado su priorización en materia de suministro. Históricamente, su producción ha estado orientada a la integración regional y la complementariedad productiva, siempre en línea con el compromiso inquebrantable de garantizar la seguridad alimentaria de Colombia, América Latina y el Caribe.

¿Qué pasará con la exportación de agroinsumos?

Para despejar cualquier duda sobre fugas de material hacia otros continentes, la empresa colombo-venezolana emitió un comunicado contundente. En el documento, señalaron que han mantenido de manera consistente la vocación de abastecimiento del mercado colombiano, destinando la producción principalmente al consumo interno del país.

Monómeros no ha exportado fertilizantes a destinos distintos de América Latina y el Caribe y ha priorizado de manera estricta el mercado colombiano

Reza el documento oficial. Con esto, se desmienten los rumores sobre posibles desabastecimientos locales por ventas al exterior.

La misiva termina desmintiendo categóricamente cualquier alteración en sus operaciones: “No corresponde a la realidad señalar que exista un cambio de política orientada a privilegiar mercados extrarregionales en detrimento de Colombia, ni que se haya afectado el compromiso histórico con el abastecimiento del agro nacional”.

Impacto en los precios de los alimentos y el bolsillo campesino

La confirmación por parte de la industria es un respiro monumental para la economía rural. Por ahora, en las fincas de la región Caribe y en los campos dedicados a la agricultura a nivel nacional, los trabajadores pueden estar tranquilos.

Esta garantía de abastecimiento interno significa que los precios de los agroinsumos no deberían sufrir picos especulativos por escasez. En consecuencia, el bolsillo de los campesinos costeños y del resto del país no se verá afectado de manera negativa en el corto plazo, permitiendo que las cosechas continúen su ciclo normal y, como espera el Gobierno Nacional, esto se traduzca en una estabilización de los precios de los alimentos para el consumidor final en las ciudades.

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