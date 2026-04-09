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¿Se van? ¡Esta decisión se tomaría con Eidevin López y Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos, según la IA!

La herramienta digital analizó el panorama y entregó argumentos sólidos.

Foto: Canal RCN.

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abril 09 de 2026
12:18 p. m.
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Alejandro Estrada y Eidevin López están en riesgo de expulsión en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

En una dinámica que se realizó el miércoles 8 de abril, ambos cruzaron los límites del contacto físico e, incluso, hubo empujones.

¡REPENTINA e inesperada decisión conmocionó La Casa de los Famosos Colombia 2026! ¿Cuál?
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Tras ese hecho, el 'jefe' determinó que el público, tras analizar la situación, deberá decidir si ambos participantes salen de la competencia, si solo uno asume las consecuencias o si los dos se salvan y solo reciben una sanción.

Por lo tanto, en el marco de esa coyuntura, la inteligencia artificial realizó un análisis y reveló qué pasaría en la noche de este 9 de abril en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Un expulsado y un salvado: esto pronostica la inteligencia artificial en La Casa de los Famosos Colombia 2026

La inteligencia artificial, tras revisar el clip de lo ocurrido y también tener en cuenta cómo se han movido las votaciones en el último tiempo, indicó que Eidevin López está en riesgo de ser expulsado por decisión del público.

"Eidevin, en la mayoría de las ocasiones, suele tener entre el 10 y el 12 % de la votación, lo que da a entender que no hay un 'fandom' sólido. Además, en las redes sociales, varios internautas han percibido que 'incitó' la situación y, por lo general, el público castiga más al que provoca que al que reacciona", planteó ChatGPT.

Mientras tanto, en cuanto a la situación de Alejandro Estrada, la inteligencia artificial ha manifestado que el público podría ayudarlo para que continúe.

"En las últimas votaciones, Alejandro Estrada ha sido de los más favorecidos. Eso indica que tiene un respaldo sostenido y que es considerado un candidato fuerte, incluso si estuvo implicado", se precisó.

¿Quién fue el último eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

La última jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026 se llevó a cabo el domingo 5 de abril.

¡Consternación en La Casa de los Famosos! Así reaccionaron Alejandro Estrada y Eidevin López ante la posibilidad de ser EXPULSADOS
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Los participantes que estuvieron en riesgo en esa ocasión fueron Juan Carlos Arango, Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Eidevin López, Mariana Zapata y Marilyn Patiño, que había reingresado a la competencia.

Sin embargo, finalmente, tras únicamente recibir el 4.76% de los votos, Marilyn Patiño abandonó nuevamente la 'casa más famosa del país'.

 

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