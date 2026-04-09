Reconocidos jugadores del fútbol español en el ojo del huracán por por contrabando de relojes

Durante los últimos días, un juez de Andorra ha formalizado la imputación de Dani Carvajal, David Silva, Santi Cazorla y César Azpilicueta. Los futbolistas están siendo investigados por su presunta implicación en una trama de contrabando de relojes de lujo, que operaba mediante una red de ingeniería fiscal para eludir el pago de impuestos en España.

La investigación, que ha salido a la luz este 8 de abril de 2026, apunta a que los jugadores habrían adquirido piezas de alta gama —principalmente de marcas como Rolex y Patek Philippe— a través de la sociedad andorrana Best In Asociados.

El modus operandi consistía en la compra de los relojes en Andorra, aprovechando su ventajoso régimen fiscal, para luego introducirlos en territorio español sin realizar la declaración aduanera obligatoria.

Según fuentes judiciales, esta maniobra permitía a los implicados beneficiarse de un descuento cercano al 40% sobre el valor de mercado. Las pesquisas indican que no solo se eludía el IVA español (21%), sino que en ocasiones se solicitaba fraudulentamente la devolución de los impuestos locales andorranos, generando un margen de beneficio ilícito en piezas que, en algunos casos, superan los 100.000 euros.

¿De qué se imputa a estos cuatro jugadores?

El magistrado andorrano ha puesto el foco en transacciones específicas:

Dani Carvajal: Se investiga la compra de un Rolex Daytona de acero valorado en más de 64.000 euros.

David Silva: Conversaciones intervenidas sugieren pactos directos con el cabecilla de la trama para regularizar pagos de IVA no declarados tras inspecciones previas.

Santi Cazorla y César Azpilicueta: Ambos figuran en la lista de clientes preferentes de la empresa investigada, con transferencias bancarias que coinciden con la adquisición de cronógrafos de edición limitada.

Junto a ellos, otros futbolistas como Giovani Lo Celso, Thomas Partey y Juan Bernat también han sido señalados en la causa, que ya suma un total de 15 investigados, incluyendo a empresarios que actuaban como proveedores.

La justicia de Andorra ha emitido una comisión rogatoria a España, solicitando que la Guardia Civil tome declaración a los futbolistas en sus lugares de residencia. Aunque por ahora los jugadores figuran como presuntos compradores de productos de origen ilícito, su situación penal podría agravarse si se demuestra que tenían pleno conocimiento de la estructura de contrabando diseñada para evitar los controles fronterizos.