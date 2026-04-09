Estas son las sanciones que abarcan el construir una propiedad sin licencia en el país: pilas

En Colombia, el sueño de construir o remodelar una vivienda puede transformarse rápidamente en una pesadilla legal y financiera si se ignora el requisito fundamental de la licencia de construcción.

Las autoridades competentes y la Policía Nacional han intensificado los controles para frenar el desarrollo informal, aplicando sanciones que no solo afectan el bolsillo, sino que pueden llevar a la pérdida total de la inversión.

Bajo el marco de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) y la Ley 388 de 1997, las multas se calculan con base en los metros cuadrados intervenidos y el estrato socioeconómico del predio.

Sanciones que afronta por construir sin licencia en el país

Para el año 2026, los valores se ajustan según el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV):

Estratos 1 y 2: De 5 a 12 SMMLV

Estratos 3 y 4: De 8 a 20 SMMLV

Estratos 5 y 6: De 15 a 25 SMMLV

Es importante anotar que estas sanciones tienen un tope máximo de 200 SMMLV, pero en ningún caso el valor de la multa puede superar el valor catastral del inmueble.

Por otro lado, ante la detección de una obra sin valla de curaduría o sin los planos aprobados, la autoridad policial tiene la potestad de ordenar la suspensión inmediata de las actividades.

Esto implica el sellamiento del lugar y la prohibición de continuar con cualquier labor de construcción. Si el propietario rompe los sellos, puede incurrir en delitos penales como el "fraude a resolución judicial o administrativa".

Si la construcción infringe normas de urbanismo insubsanables (por ejemplo, construir sobre espacio público, zonas de protección ambiental o superar la altura permitida por el Plan de Ordenamiento Territorial - POT), la sanción más severa es la orden de demolición.