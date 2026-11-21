Daniel García, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá, bajo el liderazgo de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, confirmó una importante noticia para los deportistas en la capital del país.

La Unidad Deportiva El Salitre, que durante muchos años ha sido la casa de diferentes ligas deportivas que preparan a niños, niñas, jóvenes y adultos para representar al país en las competencias a nivel mundial, tendrá nuevos y más modernos espacios para la práctica de varias disciplinas; pesas, tenis de mesa, boxeo o gimnasia son algunas de las que se pueden practicar en el recinto deportivo.

Se realizó la primera demolición para iniciar con la reconstrucción de la Unidad Deportiva El Salitre

A través de la cuenta oficial del IDRD, el director Daniel García confirmó que ya se relizó la primera demolición correspondiente a la estructura existente de los coliseos menores de la Unidad Deportiva El Salitre para iniciar con la construcción de estos nuevos espacios:"Después de años de espera, la recuperación de los Coliseos Menores de la UDS comienza a tomar forma", informó la entidad.

Además, confirmaron que se construirán espacios modernos y de primer nivel para albergar a más de 20 disciplinas convencionales y 11 paralímpicas, tales como levantamiento de pesas, tenis de mesa, boxeo, esgrima, baloncesto, voleibol, gimnasia, judo, karate, lucha, taekwondo y boccia.

Mientras se realizan las obras, las ligas seguirán con los entrenamientos en escenarios alternativos, informó el IDRD.

Inicia la reconstrucción después de años de inconsistencias

La entidad también informó que el inicio de las obras es posible gracias al trabajo del alcalde de Bogotá y diferentes mesas de trabajo para resolver inconsistencias en estudios y diseños para poder destrabar la realización del proyecto, que estuvo estancado durante varios años.