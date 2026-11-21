Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron capturadas en la localidad de Suba por su presunta participación en hurtos mediante la modalidad de cambiazo de tarjetas bancarias.

Según informó la Policía, habrían manipulado cajeros automáticos para apoderarse de las tarjetas de los usuarios.

¿Qué es el cambiazo?

El procedimiento fue adelantado por uniformados del CAI Alhambra, quienes realizaban labores de prevención y control en entidades bancarias del barrio. Durante el recorrido, recibieron una alerta ciudadana sobre la presencia de personas sospechosas en los cajeros automáticos.

Cuando los policías llegaron al lugar, observaron a los individuos que, al notar su presencia, intentaron escapar. Sin embargo, fueron interceptados y sometidos a un procedimiento de registro, durante el cual les encontraron ocho tarjetas de diferentes entidades financieras que pertenecerían a otras personas.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados presuntamente utilizaban silicona para obstaculizar los lectores de tarjetas de los cajeros automáticos.

Este mecanismo de hurto se conoce como cambiazo y consta en que los delincuentes buscan quedarse con las tarjetas bancarias de los usuarios para posteriormente utilizarlas.

Ladrones con antecedentes

Los ladrones, entonces, habrían intervenido los dispositivos de lectura para dificultar las operaciones de los clientes y facilitar la apropiación de sus tarjetas. Los tres capturados registran anotaciones por diferentes delitos.

Puntualmente, uno de los hombres habría sido capturado anteriormente en 2022, 2023 y 2026 por hechos relacionados con el mismo delito informático.

Los dos hombres y la mujer fueron puestos a disposición de la Fiscalía, junto con los elementos incautados, para adelantar el proceso de judicialización por el presunto delito de hurto por medios informáticos y semejantes.

La Secretaría de Seguridad reportó que entre enero y octubre de 2026 hubo 92.747 hurtos a personas, los cuales ocurrieron principalmente en las localidades de Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero y Teusaquillo.