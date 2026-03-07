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VIDEO | El regalo de Cristiano Ronaldo a niño que perdió una pierna en la tragedia de Venezuela y buscaba su barajita

Tras perder a su familia y sufrir la amputación de una pierna durante los terremotos, Andrés Mieles conmovió a millones al pedir únicamente la figurita de Cristiano Ronaldo.

VIDEO | El regalo de Cristiano Ronaldo a niño que perdió una pierna en la tragedia de Venezuela y pedía su barajita
Foto: AFP / captura de video redes sociales

Noticias RCN

julio 03 de 2026
07:25 p. m.
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La historia de Andrés Mieles se convirtió en uno de los casos más conmovedores surgidos tras los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

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El niño que sobrevivió a la tragedia ocurrida en La Guaira perdió a toda su familia y sufrió la amputación de una de sus piernas, en medio del dolor, sorprendió a médicos, rescatistas y al país entero con un deseo que rápidamente dio la vuelta al mundo. Solo pedía conseguir la barajita de Cristiano Ronaldo para completar su álbum Panini del Mundial 2026.

Mientras permanecía hospitalizado, Andrés no pidió juguetes ni ayudas materiales. Su mayor ilusión era tener la imagen del delantero portugués, uno de sus máximos ídolos y figura de la selección de Portugal.

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El niño que sobrevivió a la tragedia en Venezuela consiguió la barajita de CR7

La historia comenzó a difundirse en redes sociales y, en cuestión de horas, cientos de usuarios, creadores de contenido y aficionados al fútbol iniciaron una campaña para cumplir el sueño del pequeño.

Desde distintos lugares comenzaron a enviar barajitas, álbumes Panini e incluso camisetas relacionadas con el futbolista portugués. Gracias a esa movilización, Andrés logró completar su colección y vivir un momento de alegría en medio de la tragedia.

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El regalo de Cristiano Ronaldo a niño sobreviviente en Venezuela

La dolorosa historia llegó hasta el propio Cristiano Ronaldo, quien decidió sorprender personalmente a Andrés con un gesto que conmovió al mundo.

Además de hacerle llegar la esperada barajita, el capitán de la selección portuguesa grabó un mensaje en video dirigido al niño venezolano.

Hola, Andrés, qué tal. Hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres súper fan. Quiero que asistas a uno de mis partidos.

El mensaje fue difundido por el periodista deportivo italiano Fabrizio Romano y rápidamente alcanzó una enorme repercusión en redes sociales.

En pocas horas llegó a más de dos millones de visualizaciones y miles de comentarios de usuarios de distintos países que destacaron el gesto solidario del futbolista.

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