Las atrocidades sexuales a las que padrastro sometía a niña de seis años en Putumayo

Un juez envió a la cárcel a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra, una niña de tan solo seis años, en su casa, en Putumayo.

Los elementos materiales probatorios entregados por la Fiscalía permitieron que fuera cobijado con medida de aseguramiento, pese a que el procesado no aceptó los cargos imputados.

Por estos hechos la fiscal imputó al procesado el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, cargo que no fue aceptado.

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Padrastro abusaba sexualmente a su hijastra en Putumayo

La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), evidenció que el procesado habría sometido a múltiples vejámenes sexuales, hechos ocurridos en la vivienda familiar en el municipio de San Miguel (Putumayo) en los años 2024 y 2025.

Después de dos años de atroces abusos que no fueron detallados por el ente acusador, el hombre fue denunciado y dejado en poder de las autoridades.

El señalado agresor fue capturado el pasado 27 de junio en Ipiales (Nariño), por uniformados de la SIJIN de la Policía Nacional, en la frontera con Rumichaca.

A la cárcel hombre que violaba a su hijastra

En medio de la investigación y con las pruebas recopiladas por la Fiscalía, un juez de control de garantías envió a la cárcel al hombre.

El presunto agresor fue imputado por actos sexuales con menor de 14 años, cargo que no aceptó.