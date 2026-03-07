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¡Golazo de Cabo Verde! López Cabral clavó un misil al ángulo y silenció a Argentina

López Cabral marcó un golazo de otro planeta ante Argentina, dejó sin opciones al Dibu Martínez y puso a sufrir a la Albiceleste frente a Cabo Verde.

Sebastián Montañez

julio 03 de 2026
07:25 p. m.
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Argentina volvió a sufrir en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y, cuando parecía tener el partido bajo control en el tiempo extra, apareció una auténtica obra de arte para cambiar el rumbo del compromiso.

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López Cabral marcó un golazo espectacular para Cabo Verde, venció al arquero Emiliano "Dibu" Martínez y devolvió la igualdad en un duelo que mantuvo en vilo a los aficionados.

El encuentro ya había entregado emociones durante los 90 minutos reglamentarios. La Albiceleste no logró imponer su favoritismo y terminó empatando 1-1 frente a una selección africana que mostró personalidad, intensidad y eficacia para competir de igual a igual.

López Cabral firmó uno de los mejores goles del Mundial

El alargue comenzó de la mejor manera para Argentina. Apenas al minuto 92, Lisandro Martínez apareció para marcar el 2-1 y darle tranquilidad a los dirigidos por Lionel Scaloni, que daban un paso importante hacia la clasificación.

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Sin embargo, Cabo Verde no bajó los brazos. En el minuto 103 llegó la jugada que cambió el partido. López Cabral recibió el balón por el costado izquierdo, encaró hacia el centro del área, dejó espacio para el remate y sacó un potente disparo que terminó incrustándose en el ángulo.

El "Dibu" Martínez se estiró, pero nada pudo hacer para evitar un remate que combinó potencia, precisión y calidad. El empate 2-2 desató la celebración del conjunto africano y dejó en silencio a buena parte de la afición argentina.

Argentina volvió a sufrir en el Mundial 2026

La anotación de López Cabral no solo significó el empate parcial, sino que también volvió a demostrar que en una Copa del Mundo no existen rivales sencillos. Cabo Verde aprovechó cada oportunidad para complicar a una de las favoritas al título y respondió con personalidad en los momentos más difíciles del compromiso.

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El espectacular remate del atacante ya empezó a ser señalado por aficionados y analistas como uno de los mejores goles del Mundial 2026.

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