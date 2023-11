Discusión por la financiación del ELN genera fuertes rifirrafes en el Gobierno

El ELN liberó en días anteriores a Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool 'Lucho' Díaz, tras haberlo secuestrado durante más de 12 días. Durante el tiempo que estuvo a merced del grupo guerrillero, en el país hubo varias discusiones respecto a esta situación, considerando que el ELN tiene actualmente una mesa de negociación con el Gobierno Nacional.

Días antes de que liberaran al papá de 'Lucho' Díaz, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, dio unas polémicas declaraciones, indicando que si bién el secuestro es una práctica ilegal y debe ser abolida, sembró el cuestionamiento respecto a de qué va a subsistir el ELN.

Estas declaraciones no calaron bien en el país. Incluso, Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno con el ELN, señaló que "el comentario del ministro Velasco sobre la financiación del ELN fue desafortunado". Añadido a esto, Patiño indicó que si el ELN no muestra una verdadera voluntad para lograr la paz, no hay forma de dialogar con esta guerrilla.

José Félix Lafaurie y su crítica al ELN

Por otro lado, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, y quien hace parte de los diálogos con el grupo guerrillero, reaccionó ante el cinismo del ELN para justificar la práctica del secuestro como forma de financiación.

Cabe destacar que además de Luis Manuel Díaz, el ELN tiene a más de 30 personas secuestradas.

En una reciente columna, José Félix Lafaurie escribió lo siguiente:

"En suma, lo que está en juego y se debe poner sobre la mesa de diálogos, no es el secuestro solamente, porque el del papá de “Lucho” abrió una vieja herida y exaltó los ánimos del país, y porque la delegación gubernamental ya sentenció que “ha llegado el momento de tomar decisiones que eliminen el secuestro”. Lo que Colombia necesita saber es si el ELN se visualiza realmente en un escenario de fin del conflicto, de entrega de armas, de reinserción; en fin, si tiene verdadera “voluntad de paz” en el corto plazo, porque el país dejó de creer en el cuento de que “los tiempos de la guerrilla son diferentes”.