CANAL RCN
Colombia

Fiscal general ofrece excusas públicas a Gustavo Sastoque: pasó 10 años en prisión por asesinato de Hernando Pizarro

Ya en febrero, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema había revocado la condena en su contra, tras encontrar irregularidades en el expediente.

Foto: Noticias RCN
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
06:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ofreció excusas públicas la tarde del lunes, 6 de octubre, al antiguo agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Gustavo Sastoque, luego de que pasara una década en prisión, condenado por presuntamente participar del homicidio de Hernando Pizarro Leongómez, hermano del excandidato presidencial, Carlos Pizarro.

“El señor Sastoque Alfonso”, de acuerdo con la fiscal, “fue vinculado a un proceso judicial y considerado, injustamente, por un crimen que no cometió; viéndose en la penosa situación de tener que demostrar su inocencia en una lucha que se ha prolongado por 30 años: tres décadas de espera, dilaciones y frustraciones y, pese a ello, una gran determinación de que se hiciese justicia”.

Así fue la audiencia de revisión de pena a exagente del CTI condenado por crimen de Hernando Pizarro
RELACIONADO

Así fue la audiencia de revisión de pena a exagente del CTI condenado por crimen de Hernando Pizarro

En total fueron 10 años y 9 meses en prisión los que Sastoque terminó pagando por una investigación con fallos en el expediente, que lo llevó a ser condenado en primera y segunda instancia.

“Durante más de una década se vio despojado del derecho de compartir al lado de su familia y sus amigos y no pudo participar en los momentos que, al lado de los suyos, hacen la vida significativa”, lamentó Camargo.

Corte suprema revocó el fallo en febrero:

Ya en febrero de este año, La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo por los hechos ocurridos el 26 de febrero de 1995, cuando hombres armados, a los que habían señalado como supuestos agentes del CTI, entraron en el apartamento de Hernando Pizarro y dispararon en su contra cunado intentó resistirse.

JEP se declara competente para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y otras víctimas de las Farc
RELACIONADO

JEP se declara competente para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y otras víctimas de las Farc

La Sala, al revisar el expediente, encontró irregularidades, que encajarían con los testimonios de Julián Gallo Cubillos, Pastor Alape y Pablo Catatumbo, según los cuales, el asesinato de Hernando Pizarro fue un acto de venganza de las xetintas Farc, en el que no participaron agentes del CTI:

"La alegación de que el móvil o hecho que movió a la comisión del crimen fue una retaliación de las Farc es creíble y tiene apoyo en hechos notorios", se lee en la última sentencia de la Corte.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

El cerebro del DAS que terminó al servicio de los paramilitares y detrás del secuestro de Piedad Córdoba

Personería de Bogotá

Troncales alimentadoras de la Av. Ciudad de Cali, Av. 68 y Av. Boyacá no estarían listas cuando terminen el metro

Fiscalía General de la Nación

Exdirector del DAS implicado en asesinato de Garzón se enfrenta a una nueva condena de 28 años en prisión

Otras Noticias

Viral

Jennifer López defiende la participación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

La cantante manifestó su gran admiración por el puertorriqueño tras su próxima participación en el evento.

Premio Nobel

Premio Nobel de Medicina 2025: reconocen a los científicos que descifraron el control del sistema inmunológico

Científicos fueron galardonados por descubrir cómo el cuerpo evita atacarse a sí mismo, un hallazgo que abre nuevas rutas terapéuticas contra el cáncer y las patologías autoinmunes.

Atlético Nacional

Revelan audios del VAR en polémico penal de Morelos: así convenció Nicolás Gallo al central

Finanzas personales

Aclaran si puede recibir dinero por Nequi o Daviplata, en caso de haber registrado su número como llave

Abuso sexual

Hombre que participó en las violaciones contra Gisèle Pelicot reveló cómo el esposo los convencía para abusarla