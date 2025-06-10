Fiscal general ofrece excusas públicas a Gustavo Sastoque: pasó 10 años en prisión por asesinato de Hernando Pizarro

La Fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ofreció excusas públicas la tarde del lunes, 6 de octubre, al antiguo agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Gustavo Sastoque, luego de que pasara una década en prisión, condenado por presuntamente participar del homicidio de Hernando Pizarro Leongómez, hermano del excandidato presidencial, Carlos Pizarro.

“El señor Sastoque Alfonso”, de acuerdo con la fiscal, “fue vinculado a un proceso judicial y considerado, injustamente, por un crimen que no cometió; viéndose en la penosa situación de tener que demostrar su inocencia en una lucha que se ha prolongado por 30 años: tres décadas de espera, dilaciones y frustraciones y, pese a ello, una gran determinación de que se hiciese justicia”.

En total fueron 10 años y 9 meses en prisión los que Sastoque terminó pagando por una investigación con fallos en el expediente, que lo llevó a ser condenado en primera y segunda instancia.

“Durante más de una década se vio despojado del derecho de compartir al lado de su familia y sus amigos y no pudo participar en los momentos que, al lado de los suyos, hacen la vida significativa”, lamentó Camargo.

Corte suprema revocó el fallo en febrero:

Ya en febrero de este año, La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo por los hechos ocurridos el 26 de febrero de 1995, cuando hombres armados, a los que habían señalado como supuestos agentes del CTI, entraron en el apartamento de Hernando Pizarro y dispararon en su contra cunado intentó resistirse.

La Sala, al revisar el expediente, encontró irregularidades, que encajarían con los testimonios de Julián Gallo Cubillos, Pastor Alape y Pablo Catatumbo, según los cuales, el asesinato de Hernando Pizarro fue un acto de venganza de las xetintas Farc, en el que no participaron agentes del CTI:

"La alegación de que el móvil o hecho que movió a la comisión del crimen fue una retaliación de las Farc es creíble y tiene apoyo en hechos notorios", se lee en la última sentencia de la Corte.