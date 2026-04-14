Fiscalía abre indagación por parranda en cárcel de Itagüí y posibles irregularidades dentro del penal

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación formal por el posible delito de prevaricato por omisión tras la polémica parranda vallenata realizada en la cárcel de Itagüí, en Antioquia.

La investigación está en manos de la seccional Medellín y se adelanta de manera articulada con fiscales delegados ante el Tribunal y unidades anticorrupción, en medio de crecientes cuestionamientos por lo ocurrido al interior del penal.

Inspecciones y nuevas líneas de investigación

Como parte del proceso, la Fiscalía ya realizó inspecciones dentro de la cárcel con el objetivo de establecer si, además de la fiesta, se habrían cometido otros delitos o irregularidades.

Las autoridades buscan determinar responsabilidades frente a posibles omisiones de funcionarios encargados de la vigilancia y control del centro penitenciario, especialmente por permitir actividades no autorizadas.

El caso tomó fuerza luego de conocerse que en el penal se realizó una fiesta vallenata con la participación del cantante Nelson Velásquez, evento que habría costado cerca de 500 millones de pesos.

Según las denuncias, invitados ingresaron sin controles estrictos y se habrían presentado excesos dentro de la cárcel, lo que encendió las alarmas sobre el manejo interno del establecimiento.

Lujos y construcciones ilegales

A la polémica fiesta se suma un informe del Inpec que reveló la existencia de obras no autorizadas dentro del penal, incluyendo apartamentos de lujo, pisos de mármol y hasta una capilla.

Durante inspecciones previas también se encontraron elementos como aires acondicionados, televisores, celulares y consolas de videojuegos, lo que evidencia un nivel de privilegios incompatible con un centro de reclusión de máxima seguridad.

Un debate que escala

Este caso no solo ha generado indignación, sino que reabre el debate sobre el control del sistema penitenciario en Colombia y el papel de las autoridades frente a posibles redes de corrupción o permisividad dentro de las cárceles.

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Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía busca esclarecer si hubo responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales en uno de los escándalos más recientes que sacuden el sistema carcelario del país.