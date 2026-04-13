Presidente Petro ordena traslado a Bogotá de presos que organizaron parranda vallenata en cárcel de Itagüí

En medio del consejo de ministros que el Gobierno Nacional organizó en Ipiales, Nariño, para abordar los problemas entre Colombia y Ecuador, el presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de los voceros de paz que participaron de la organización de una fiesta vallenata con Nelson Velásquez, en la cárcel de Itagüí, el pasado miércoles 8 de abril.

"Los señores que hicieron la fiestica salen de la cárcel, entran a otra, trasladados, y es en Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, indicó el mandatario, luego de que el Gobierno suspendiera los diálogos de paz urbana con las bandas criminales del Valle de Aburrá. E indicó que:

“Los señores de Itagüí que hacen un proceso para la barriada de barriadas populares de Medellín, que tiene indicadores positivos, pues, por lo menos, no van a tener que seguir haciendo fiesticas mientras no se acabe el proceso. Que sea una fiesta más por la vida que por la muerte. Entonces, ministro, usted los saca de ahí y se van para otro lado, provisionalmente, mientras no sean serios con la paz".

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¿Qué otras medidas se han adoptado tras la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí?

Luego de que la concejal Claudia Carrasquilla denunciara lo ocurrido en la cárcel de Itagüí, se conoció que el costo estimado de la parranda fue de 500 millones de pesos y los invitados externos lograron ingresar sin pasar por las requisas y protocolos indicados.

En respuesta, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) puso en marcha una serie de inspecciones en los pabellones 1 y 2 del penal, en los que cabecillas de la Oficina de Envigado vivirían rodeados de lujos, con elementos prohibidos y espacios que habrían mandado a construir a su antojo. Además, anunció que apartará de su cargo a 11 funcionarios que se encontraban de turno durante la parranda y no cumplieron con sus funciones de control.

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Diálogos de paz urbana con las bandas del Valle de Aburrá en veremos:

El Gobierno suspendió los diálogos de paz urbana con las bandas criminales del Valle de Aburrá; lo que llevó a algunos voceros a escribir una carta, en la que ofrecen excusas y aceptan su responsabilidad política tras los hechos ocurridos en el penal:

“Continuaremos ejerciendo la vocería con responsabilidad, evitando que el trabajo adelantado se vea debilitado por interpretaciones ajenas a su propósito, y evitando ante todo que hechos como el que se presentó se vuelvan a repetir”, se lee en la misiva.