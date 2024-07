Fiscalía abre indagación preliminar a ministro de Hacienda, exmininistro del Interior y otros funcionarios por caso UNGRD

Sigue creciendo en escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) este jueves se conoció que la Fiscalía General de la Nación abre indagación preliminar contra varios funcionarios y exfuncionarios del Gobierno mencionados en el caso.

Se trata del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el director de inteligencia, Carlos Ramón González; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco y la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz.

"Es un hombre serio y honesto": presidente Gustavo Petro sobre ministro de Hacienda

El presidente Gustavo Petro desde Valle del Cauca se refirió al escándalo de corrupción en la UNGRD, dijo que Ricardo Bonilla es un ministro honesto.

“(…) que es un corrupto dicen, pues es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor (…) no hace negocios para los ricos, sino intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y pobre de Colombia”.

Sobre el crédito público solicitado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público por 700.000 millones de pesos.

“Es un hombre serio y honesto, lo que estaba haciendo era intentar que la Comisión Interparlamentaria de Crédito cumpliera su función, que no era aprobar leyes como mentirosamente dicen (…) la comisión Interparlamentaria de Crédito no aprueba leyes, aprueba los créditos”.

El mandatario también le solicitó a la fiscal que los procesos garanticen que el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla "entreguen hasta el último peso que se robaron".