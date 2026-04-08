CANAL RCN
Colombia Video

Nuevo comunicado de la Cancillería sobre el caos de los pasaportes: "Amenaza cibernética"

La entidad confirmó la detección de un incidente de seguridad, mientras miles de colombianos siguen afectados por la suspensión de trámites en el país y el exterior.

Noticias RCN

abril 08 de 2026
07:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Cancillería emitió un nuevo comunicado oficial este 8 de abril en el que explicó las causas detrás del colapso en la expedición de pasaportes y otros trámites consulares. Según la entidad, las fallas en el sistema no obedecen únicamente a problemas técnicos, sino a la detección de una “amenaza cibernética”.

Estos son los puntos y trámites colapsados por caída del sistema de pasaportes en plena jornada especial
RELACIONADO

Estos son los puntos y trámites colapsados por caída del sistema de pasaportes en plena jornada especial

El incidente impactó directamente el funcionamiento del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac), plataforma clave para procesos como pasaportes, visas y apostillas. Durante la jornada, miles de ciudadanos en Colombia y en consulados en el exterior reportaron la imposibilidad de completar sus trámites, generando retrasos, cancelaciones y pérdidas económicas.

Cancillería confirma incidente de seguridad digital

En su pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que, tras un análisis preliminar, se identificó un “actor de amenaza cibernética” que comprometió parcialmente la operación tecnológica. Como respuesta, se activaron protocolos de seguridad digital en coordinación con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT).

La Cancillería aseguró que, pese a la contingencia, la información de los ciudadanos no ha sido comprometida. Además, informó que se conformó una mesa de trabajo conjunta para gestionar el incidente, mitigar riesgos y restablecer progresivamente los servicios.

Fallas en pasaportes generan crisis nacional e internacional

El impacto del sistema caído no se limitó a Bogotá. En distintas regiones del país, ciudadanos que viajaron durante horas para cumplir sus citas no lograron ser atendidos. En varios casos, los usuarios denunciaron que el sistema llevaba días con fallas intermitentes antes de colapsar por completo.

Caos en sedes de expedición de pasaportes y consulados en el exterior por fallas en el Sitac
RELACIONADO

Caos en sedes de expedición de pasaportes y consulados en el exterior por fallas en el Sitac

En el exterior, consulados en ciudades como Nueva York, Orlando, Madrid y Barcelona también reportaron interrupciones, con tiempos de espera de hasta siete horas y cancelaciones de citas. La situación afectó tanto a quienes tramitaban pasaportes como a quienes requerían apostillas urgentes.

Testimonios recogidos en diferentes puntos evidencian el impacto social del problema: personas que perdieron vuelos, citas académicas o laborales, así como gastos adicionales en transporte y alojamiento sin solución inmediata.

Medidas, restablecimiento y expectativas oficiales

La Cancillería informó que trabaja en el restablecimiento gradual del servicio y pidió comprensión a la ciudadanía. Como medida temporal, anunció jornadas de atención sin cita previa en algunos puntos, mientras continúan las pruebas técnicas hasta el 30 de abril.

Sin embargo, sindicatos de la entidad han reiterado la necesidad de una modernización estructural del sistema Sitac, señalando que las fallas evidencian limitaciones tecnológicas acumuladas. También advirtieron sobre la falta de avances concretos en proyectos de inversión que prometían mejorar la capacidad del sistema.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Avanza el proyecto de ley que busca penalizar con cárcel la zoofilia en Colombia

Adultos mayores

Congreso aprueba ley que asegura llegada de recursos del adulto mayor a población vulnerable

Santander

VIDEO del violento atraco a un motociclista al que le dispararon en la cara en plena calle de Floridablanca

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Santa Fe vs Peñarol: buena noticia para los hinchas, hora y dónde ver

Independiente Santa Fe inicia Libertadores con beneficio clave para sus aficionados.

Turismo

Aerolínea lanza plan de vuelos ilimitados en Suramérica: así funciona y precio

Conozca cómo funciona el nuevo plan de vuelos ilimitados en Suramérica, cuánto cuesta y qué condiciones debe tener en cuenta antes de viajar.

La casa de los famosos

Fanáticos podrán votar para que dos mascotas ingresen a La Casa de los Famosos

Artistas

Condenan a la mujer que suministró la dosis letal de ketamina que mató al actor de ‘Friends’, Matthew Perry

Cuidado personal

La nueva tendencia que está cambiando la estética de los labios en mujeres y hombres