Nuevo comunicado de la Cancillería sobre el caos de los pasaportes: "Amenaza cibernética"

La Cancillería emitió un nuevo comunicado oficial este 8 de abril en el que explicó las causas detrás del colapso en la expedición de pasaportes y otros trámites consulares. Según la entidad, las fallas en el sistema no obedecen únicamente a problemas técnicos, sino a la detección de una “amenaza cibernética”.

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El incidente impactó directamente el funcionamiento del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac), plataforma clave para procesos como pasaportes, visas y apostillas. Durante la jornada, miles de ciudadanos en Colombia y en consulados en el exterior reportaron la imposibilidad de completar sus trámites, generando retrasos, cancelaciones y pérdidas económicas.

Cancillería confirma incidente de seguridad digital

En su pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que, tras un análisis preliminar, se identificó un “actor de amenaza cibernética” que comprometió parcialmente la operación tecnológica. Como respuesta, se activaron protocolos de seguridad digital en coordinación con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT).

La Cancillería aseguró que, pese a la contingencia, la información de los ciudadanos no ha sido comprometida. Además, informó que se conformó una mesa de trabajo conjunta para gestionar el incidente, mitigar riesgos y restablecer progresivamente los servicios.

Fallas en pasaportes generan crisis nacional e internacional

El impacto del sistema caído no se limitó a Bogotá. En distintas regiones del país, ciudadanos que viajaron durante horas para cumplir sus citas no lograron ser atendidos. En varios casos, los usuarios denunciaron que el sistema llevaba días con fallas intermitentes antes de colapsar por completo.

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En el exterior, consulados en ciudades como Nueva York, Orlando, Madrid y Barcelona también reportaron interrupciones, con tiempos de espera de hasta siete horas y cancelaciones de citas. La situación afectó tanto a quienes tramitaban pasaportes como a quienes requerían apostillas urgentes.

Testimonios recogidos en diferentes puntos evidencian el impacto social del problema: personas que perdieron vuelos, citas académicas o laborales, así como gastos adicionales en transporte y alojamiento sin solución inmediata.

Medidas, restablecimiento y expectativas oficiales

La Cancillería informó que trabaja en el restablecimiento gradual del servicio y pidió comprensión a la ciudadanía. Como medida temporal, anunció jornadas de atención sin cita previa en algunos puntos, mientras continúan las pruebas técnicas hasta el 30 de abril.

Sin embargo, sindicatos de la entidad han reiterado la necesidad de una modernización estructural del sistema Sitac, señalando que las fallas evidencian limitaciones tecnológicas acumuladas. También advirtieron sobre la falta de avances concretos en proyectos de inversión que prometían mejorar la capacidad del sistema.