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Colombianos deberán cumplir nuevos controles para viajar a Europa: tome nota

Nuevos controles en Europa: qué deben tener en cuenta los viajeros colombianos.

Viajeros colombianos en Europa.
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 15 de 2026
06:48 a. m.
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Desde abril de 2026, varios países de Europa han implementado cambios significativos que modifican los controles migratorios y endurecen las condiciones de ingreso.

Estas nuevas reglas hacen parte de una estrategia más amplia de la Unión Europea para reforzar la seguridad fronteriza y regular los flujos de visitantes.

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El principal cambio es la entrada en operación del Sistema de Entradas y Salidas (SES o EES), una herramienta tecnológica que sustituye el tradicional sello en el pasaporte por un registro digital automatizado. Este sistema ya funciona en 29 países del espacio Schengen, incluyendo destinos clave como España, Francia, Alemania e Italia.

¿Cómo funcionan las nuevas políticas migratorias en Europa?

El nuevo sistema registra datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial de los viajeros provenientes de países no miembros de la Unión Europea, entre ellos, Colombia. Esta información se almacena en una base de datos común durante tres años.

Además, el sistema calcula automáticamente el tiempo de permanencia permitido: máximo 90 días dentro de un periodo de 180 días. Si se excede este límite, se activan alertas.

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A este cambio se sumará el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), previsto para finales de 2026. Este será un requisito obligatorio previo al viaje, con un costo cercano a 20 euros y vigencia de tres años, que permitirá a las autoridades evaluar riesgos antes de autorizar el ingreso.

Endurecimiento políticas migratorias en Europa

El endurecimiento de las políticas migratorias en Europa también impacta otros aspectos. Algunos países han adoptado medidas internas más estrictas. El Reino Unido volvió a exigir visa para colombianos desde 2024, mientras que Alemania y Portugal han endurecido los requisitos para residencia y reunificación familiar.

En otros casos, como Italia y Países Bajos, se han reforzado sanciones contra la migración irregular.

Sin embargo, no todo es restrictivo. España ha flexibilizado ciertos procesos, reduciendo los tiempos de arraigo y promoviendo mecanismos de regularización para migrantes.

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En este nuevo escenario, los viajeros colombianos deben informarse con anticipación, cumplir estrictamente los tiempos de estancia y verificar los requisitos específicos de cada país.

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