Fiscalía cita a Blessd y a Dímelo Jara por presunto secuestro y agresión de otro artista

La Fiscalía General de la Nación reactivó una investigación contra el cantante de música urbana Blessd y su mánager, Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, por su presunta participación en un caso de secuestro y agresión en Medellín.

Ambos fueron citados a un interrogatorio de indiciados el próximo lunes 20 de abril de 2026, en un proceso que había permanecido sin avances durante varios años.

De acuerdo con la información revelada por Telemedellín, la citación responde a denuncias interpuestas por el artista Andrés Felipe Sánchez, quien asegura haber sido víctima de golpes, amenazas y retención en contra de su voluntad.

Denuncia por presunto secuestro y agresión en El Poblado

Según el testimonio del denunciante, los hechos ocurrieron el 1 de junio de 2022 en una oficina ubicada en el sector de El Poblado, Medellín, donde habría sido presionado para firmar un contrato. Ante su negativa, afirma que fue agredido físicamente y amenazado con un arma de fuego.

“Me querían obligar a hacer algo que yo no quería hacer, que era firmar un contrato. Me golpearon en la cara, en el cuello, me quitaron el celular y me amenazaron”, declaró Sánchez a Telemedellín.

El abogado del denunciante, Sebastián Gutiérrez, indicó que los hechos podrían configurar varios delitos, entre ellos secuestro, amenazas, intimidación con arma de fuego y acceso abusivo a sistema informático.

Caso estuvo estancado durante cuatro años

A pesar de la denuncia presentada en 2022, el proceso permaneció en una etapa de indagación preliminar sin avances significativos durante cerca de cuatro años. Esta situación, según el denunciante, afectó directamente su carrera artística, al tratarse de un cantante emergente en la industria musical.

El caso dio un giro el pasado 9 de abril de 2026, cuando el Tribunal Superior de Medellín admitió una tutela presentada por la defensa de la víctima, ordenando a la Fiscalía continuar con las actuaciones correspondientes. Esta decisión reactivó formalmente el expediente y derivó en la citación a interrogatorio.

Blessd habría reaccionado a la decisión judicial

Tras conocerse la medida, Blessd publicó mensajes en sus redes sociales que han sido interpretados como una reacción a la decisión judicial, en los que niega las acusaciones y señala que próximamente dará su versión de los hechos.

Cabe recordar que este no es el único caso similar que se encuentra en la Fiscalía con relación al cantante y su mánager. Hace algunos meses, se abrió un proceso tras la denuncia del cantante Pirlo y su representante, quienes habrían sido sometidos a presiones similares tras ser señalados de un presunto robo.