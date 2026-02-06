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James Rodríguez cuestionó la grama de El Campín tras el triunfo ante Costa Rica

James Rodríguez fue sincero sobre la grama de El Campín luego de vencer a Costa Rica.

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Foto: AFP y Sencia

Noticias RCN

junio 02 de 2026
02:52 p. m.
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James Rodríguez dejó una de las declaraciones más comentadas tras la victoria 3-1 de la Selección Colombia sobre Costa Rica en Bogotá. Aunque destacó el rendimiento del equipo en el partido de despedida antes del Mundial 2026, el capitán de la 'tricolor' cuestionó el estado de la gramilla del estadio El Campín.

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El volante habló después del encuentro disputado y aseguró que el terreno de juego no estaba en las mejores condiciones. Sus palabras generaron conversación entre periodistas e hinchas, especialmente porque el compromiso marcó la despedida oficial de Colombia antes de viajar a Estados Unidos para afrontar la Copa del Mundo.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre la cancha de El Campín?

Tras el pitazo final, James analizó el desempeño del equipo y reconoció que la altura de Bogotá fue un factor importante dentro de la preparación mundialista.

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Sin embargo, también aprovechó para señalar que la cancha no ayudó al desarrollo del juego.

No estamos adaptados a la altura y nos estamos preparando. Creo que fue bueno, el campo tampoco estaba bien. Hay que rescatar que todos hemos hecho un partido bueno y nos hemos ido con una buena imagen, afirmó el mediocampista.

Las declaraciones del capitán llegan después de una noche positiva para la Selección Colombia, que mostró contundencia ofensiva y dejó buenas sensaciones frente a una Costa Rica. Sin embargo, el estado de la cancha sigue siendo criticada por los jugadores.

¿Cómo llega James al Mundial 2026?

Más allá de la crítica al estado del césped, James Rodríguez transmitió tranquilidad sobre su condición física y dejó claro que se siente preparado para afrontar una nueva Copa del Mundo.

El jugador, que disputará el tercer Mundial de su carrera, aseguró que ha trabajado intensamente durante las últimas semanas para llegar en óptimas condiciones al debut del combinado nacional.

Además, hizo un llamado a la unión de todo el entorno de la Selección Colombia antes del inicio del torneo.

Llevo bastantes años aquí, siempre que juego es un orgullo grande. Esperemos que el país esté en una buena energía, periodistas también, tiene que salir una buena sintonía. Ya vamos listos, expresó.

¿Qué sigue para la Selección Colombia?

Después del triunfo sobre Costa Rica, la 'tricolor' viajará a Estados Unidos para completar la fase final de preparación.

Estoy listo ya. Me estoy entrenando fuerte, cuidándome también. Yo creo que falta poco, pero creo que ya estoy listo. Hay un partido el 7 de junio y creo que es una buena oportunidad para tomar minutos”, concluyó.

¿Cuándo será el próximo y último partido de Colombia antes del Mundial 2026?
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El próximo compromiso será el 7 de junio frente a Jordania en San Diego, un amistoso que servirá como último examen antes del debut mundialista programado para el 17 de junio contra Uzbekistán.

 

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