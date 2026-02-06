Rubén Blades confirma su regreso a Colombia: fechas y precios de Viva la Salsa Tour 2026

Los amantes de la salsa ya tienen una razón para celebrar. La organización de Viva la Salsa Tour 2026 confirmó al primer gran artista que hará parte de su cartel: Rubén Blades, una de las figuras más importantes de la música latina y referente indiscutible del género.

El cantante panameño llegará a Colombia acompañado por la Roberto Delgado Big Band para encabezar este evento que reunirá a destacados exponentes de la salsa en dos ciudades del país. Las presentaciones están programadas para el 6 de noviembre en Barranquilla y el 7 de noviembre en Bogotá.

La noticia ha generado expectativa entre los seguidores del artista, quien cuenta con una trayectoria de varias décadas y un repertorio que incluye éxitos como "Pedro Navaja", "Decisiones", "Amor y control" y "Plástico".

Fechas y venta de boletería para Viva la Salsa Tour 2026

La organización anunció que la preventa exclusiva para usuarios registrados estará disponible los días 16 y 17 de junio. Posteriormente, la venta al público general comenzará el 18 de junio a través de TuTicket.

Además, señalaron que Rubén Blades es apenas el primer artista confirmado y que próximamente se darán a conocer más nombres que integrarán el cartel oficial del festival.

Los interesados pueden registrarse desde ahora para acceder a la preventa y asegurar sus entradas antes de la apertura general.

Precios de las entradas en Bogotá y Barranquilla

Para Bogotá, la boletería individual tendrá precios desde $120.000 en gradería central. También habrá localidades en gradería occidental y oriental por $200.000, palco plata por $250.000, palco oro por $450.000, palco diamante por $650.000, palco alfombra por $750.000 e invitados especiales por $1.000.000.

En Barranquilla, las entradas estarán disponibles desde $120.000 en tribuna norte y oriental. Las localidades de tribuna occidental y sillas VIP costarán $200.000. Los palcos plata tendrán un valor de $350.000, los palco oro $500.000, los palco diamante $650.000, los palco alfombra $900.000 y la zona de invitados especiales alcanzará el millón de pesos.