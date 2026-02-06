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Rubén Blades confirma su regreso a Colombia: fechas y precios de Viva la Salsa Tour 2026

Rubén Blades fue confirmado como el primer artista de Viva la Salsa Tour 2026. Conozca las fechas del evento en Bogotá y Barranquilla, así como los precios de la boletería.

Rubén Blades
FOTO: Rubén Blades

Noticias RCN

junio 02 de 2026
04:07 p. m.
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Los amantes de la salsa ya tienen una razón para celebrar. La organización de Viva la Salsa Tour 2026 confirmó al primer gran artista que hará parte de su cartel: Rubén Blades, una de las figuras más importantes de la música latina y referente indiscutible del género.

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El cantante panameño llegará a Colombia acompañado por la Roberto Delgado Big Band para encabezar este evento que reunirá a destacados exponentes de la salsa en dos ciudades del país. Las presentaciones están programadas para el 6 de noviembre en Barranquilla y el 7 de noviembre en Bogotá.

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La noticia ha generado expectativa entre los seguidores del artista, quien cuenta con una trayectoria de varias décadas y un repertorio que incluye éxitos como "Pedro Navaja", "Decisiones", "Amor y control" y "Plástico".

Fechas y venta de boletería para Viva la Salsa Tour 2026

La organización anunció que la preventa exclusiva para usuarios registrados estará disponible los días 16 y 17 de junio. Posteriormente, la venta al público general comenzará el 18 de junio a través de TuTicket.

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Además, señalaron que Rubén Blades es apenas el primer artista confirmado y que próximamente se darán a conocer más nombres que integrarán el cartel oficial del festival.

Los interesados pueden registrarse desde ahora para acceder a la preventa y asegurar sus entradas antes de la apertura general.

Precios de las entradas en Bogotá y Barranquilla

Para Bogotá, la boletería individual tendrá precios desde $120.000 en gradería central. También habrá localidades en gradería occidental y oriental por $200.000, palco plata por $250.000, palco oro por $450.000, palco diamante por $650.000, palco alfombra por $750.000 e invitados especiales por $1.000.000.

En Barranquilla, las entradas estarán disponibles desde $120.000 en tribuna norte y oriental. Las localidades de tribuna occidental y sillas VIP costarán $200.000. Los palcos plata tendrán un valor de $350.000, los palco oro $500.000, los palco diamante $650.000, los palco alfombra $900.000 y la zona de invitados especiales alcanzará el millón de pesos.

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