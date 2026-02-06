Abelardo de la Espriella reaccionó al mensaje de felicitaciones de Milei

Abelardo de la Espriella reaccionó al mensaje de felicitaciones enviado por el presidente de Argentina, Javier Milei, luego de que el candidato presidencial colombiano obtuviera la mayor votación en la primera vuelta.

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La respuesta no solo agradeció el respaldo internacional, sino que también incluyó fuertes críticas al Gobierno de Gustavo Petro y advertencias sobre el proceso electoral.

El pronunciamiento se produjo horas después de que Milei celebrara públicamente el resultado electoral y expresara su respaldo al proyecto político liderado por De la Espriella.

¿Qué le respondió Abelardo de la Espriella a Javier Milei?

A través de sus redes sociales, el candidato agradeció las palabras del mandatario argentino y destacó la importancia de que la comunidad internacional mantenga la atención sobre lo que ocurre en Colombia.

En su mensaje, De la Espriella aseguró que el país atraviesa un momento determinante y afirmó que observadores internacionales deberían acompañar de cerca el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

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Además, lanzó cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro y contra su rival político, Iván Cepeda, a quienes señaló de intentar desconocer los resultados electorales.

Presidente Milei, agradezco su saludo de felicitación y los anhelos para mi país. Argentina y toda la comunidad internacional deben tener los ojos puestos en Colombia y ejercer acompañamiento, pues, por primera vez en nuestra historia, un presidente y su candidato decidieron no reconocer los resultados electorales. Ante el fervor popular que acompaña mi proyecto, Gustavo Petro e Iván Cepeda buscan pasar por encima de la Democracia, concretar un fraude y atornillarse al poder, como en su momento lo hizo Maduro en Venezuela. ¡Viva la Libertad!, ¡Firme por la Patria!

Según expresó, existe preocupación por el respeto a las reglas democráticas y por la transparencia del proceso que definirá al próximo jefe de Estado.

¿Qué dijo Javier Milei sobre las elecciones en Colombia?

Milei felicitó a Abelardo de la Espriella por haber obtenido la mayor votación en la primera vuelta y aseguró que el resultado refleja un deseo de libertad y progreso por parte de los colombianos.

El mandatario también afirmó que una eventual victoria del candidato colombiano en la segunda vuelta representaría un cambio de rumbo para el país y una señal política para América Latina.

Las declaraciones fueron interpretadas como un respaldo explícito a la campaña del candidato De la Espriella, con quien comparte posturas relacionadas con la defensa del libre mercado, la propiedad privada y la reducción del papel del Estado en la economía.

Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años. De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!

Con la campaña entrando en su fase decisiva, cada declaración, respaldo internacional y movimiento político será observado con atención por millones de colombianos que deberán elegir al próximo ocupante de la Casa de Nariño.