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San José del Guaviare declara alerta roja por creciente de los ríos

La administración municipal activó el Plan de Contingencia, reforzando las acciones de monitoreo y evaluación de impactos.

Foto: Alcaldía de San José del Guaviare

Noticias RCN

junio 02 de 2026
04:09 p. m.
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La Alcaldía de San José del Guaviare emitió este lunes un comunicado en el que declaró alerta roja en el municipio debido al aumento de los niveles del río Guaviare, el río Guayabero y sus afluentes, tras las intensas lluvias registradas en la región.

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El reporte de la Inspección Fluvial del Ministerio de Transporte confirmó que el río Guaviare alcanzó los 9,01 metros, mientras que el Ideam advirtió sobre la persistencia de precipitaciones en la Orinoquía y la Amazonía, lo que mantiene el riesgo de inundaciones en zonas urbanas y rurales.

Activación del plan de contingencia

Ante la emergencia, la administración municipal activó el Plan de Contingencia, reforzando las acciones de monitoreo y evaluación de impactos, en coordinación con comunidades y organismos de respuesta.

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El comunicado, firmado por el secretario de Planeación Municipal, José Luis López Gaitán, insta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de seguridad: evitar ingresar al río, asegurar embarcaciones, proteger animales, limpiar sistemas de drenaje y revisar planes familiares de emergencia.

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Líneas de atención en San José del Guaviare y llamado a la prevención

Las autoridades recordaron los números de contacto para emergencias:

  • Bomberos Voluntarios: 3123842265
  • Defensa Civil: 3123381865
  • Cruz Roja Seccional Guaviare: 3132526735
  • Policía Nacional: 123 – 3202963856
  • Gestión del Riesgo Municipal: 3202400740
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La Alcaldía reiteró el llamado a la responsabilidad ciudadana y a consultar la Circular No. 015 de 2026, donde se detallan las medidas preventivas frente a la temporada de lluvias.

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