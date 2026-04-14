Fiscalía compulsó copias para que se investigue a Nelson Velásquez tras fiesta en cárcel de Itagüí

La fiesta privada organizada en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí sigue generando repercusiones, en esta oportunidad para el cantante Nelson Velásquez, quien se presentó en el centro penitenciario ante varios de los delincuentes más peligrosos del área metropolitana del Valle de Aburrá.

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La Fiscalía abrió una indagación por el posible delito de prevaricato por omisión tras la polémica parranda. La investigación está en manos de la seccional Medellín y se adelanta de manera articulada con fiscales delegados ante el Tribunal y unidades anticorrupción.

Según pudo conocer Noticias RCN, la Fiscalía Delegada contra el Crimen Organizado también compulsó copias para que se investigue al artista vallenato por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, pues, según las denuncias, habría recibido unos 100 millones de pesos por su presentación.

Ministro de Justicia y el caso de Nelson Velásquez

Una vez se conoció el escándalo sobre la presentación de Nelson Velásquez en la cárcel, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, habló con Noticias RCN sobre este caso, en donde expresó que el cantante no habría cometido ningún delito.

"Hacer una parranda en una cárcel, así sea violando los protocolos, no constituye un delito, puede constituir una falta disciplinaria para los internos que la organizan y para el personal penitenciario que lo permitió", comentó.

Eso sí, dejó claro que el origen de los recursos sí serían un causal de investigación. "Lo que se ha conocido en medios es que un intermediario sirve para contratar a esta persona. Hay que establecer el origen de los recursos, si son ilícitos sí habría una responsabilidad del grupo contratado, pero un concierto per se no es un delito".

Los millones que habría movido la fiesta en Itagüí

Según la denuncia de la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien alertó por este escándalo que sigue generando debate, los internos que organizaron la fiesta con música, trago y comida de lujo, habrían reunido unos 500 millones de pesos para la organización.

De este monto, habrían salido los $100 millones que presuntamente se le pagaron al artista cesarense, por lo que ahora se pondría la lupa sobre el origen de estos recursos y conocer si habría algún tipo de consecuencia legal en su contra.