Felipe Harman renuncia a la Agencia Nacional de Tierras en medio de entrega de predios en Montería

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, anunció este viernes su salida de la entidad durante un acto en Montería, Córdoba, en el que el presidente Gustavo Petro entregó 3.000 hectáreas a comunidades campesinas.

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“Hasta hoy he tenido el placer, la gratitud enorme de acompañarlo en la Agencia Nacional de Tierras. La coyuntura nacional exige también otras tareas. Estamos listos y dispuestos a acompañar en calles, veredas y en donde nos toque a la gente campesina, la gente humilde de Colombia que merecen nuestro amor y nuestra gratitud”, expresó Harman en su intervención.

En su discurso agradeció la confianza del presidente y aseguró que culmina una etapa marcada por el trabajo junto a los campesinos y sectores históricamente afectados por el conflicto armado.

Un nuevo papel dentro de las tareas políticas

La salida de Harman se produce en un momento clave para la ANT, entidad encargada de liderar los procesos de adjudicación, formalización y recuperación de predios rurales dentro de la estrategia de reforma agraria impulsada por el Gobierno Nacional.

Aunque no precisó cuál será su próximo cargo o función, sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de que asuma un nuevo papel dentro de la campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.