Admiten tutela contra decisión que prohibió a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia

El debate judicial sobre el uso de la camiseta de la Selección Colombia en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella sumó un nuevo capítulo. El Juzgado 62 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá admitió una acción de tutela que busca revisar la decisión adoptada previamente por otro despacho judicial, mediante la cual se impuso una restricción provisional relacionada con el uso de esa prenda.

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La acción fue presentada por Juan Carlos Núñez Pérez contra el Juzgado 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá. En el escrito, el accionante sostiene que fueron vulnerados derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la libertad de expresión, la participación política, el acceso a la administración de justicia y el derecho de petición.

Al admitir la tutela, la jueza María Isabel Ferrer Rodríguez ordenó correr traslado al Juzgado 120 Penal Municipal para que ejerza su derecho de defensa y entregue la documentación correspondiente. También solicitó copia íntegra del expediente relacionado con la tutela en la que fue decretada la medida provisional objeto de controversia.

¿Por qué fue admitida la tutela contra la restricción del uso de la camiseta?

Según el auto conocido este 5 de junio, el despacho concluyó que la acción constitucional cumple los requisitos legales para ser estudiada de fondo. Por esa razón, decidió avocar conocimiento del proceso y solicitar información adicional antes de pronunciarse sobre la medida provisional reclamada por el accionante.

La decisión señala que el análisis sobre la solicitud urgente planteada dentro del proceso quedará aplazado hasta que el juzgado cuente con todos los elementos necesarios para evaluar los argumentos y las actuaciones que dieron origen a la controversia judicial.

¿Qué argumentos presentó la defensa de Abelardo de la Espriella?

La defensa de Abelardo de la Espriella pidió la revocatoria inmediata de la medida provisional que restringió el uso de la camiseta de la Selección Colombia. En su pronunciamiento, sostuvo que la decisión no cumpliría los requisitos exigidos para decretar medidas cautelares dentro de una acción de tutela.

El escrito argumenta que la camiseta de la Selección Colombia no constituye un símbolo patrio en los términos de la Ley 12 de 1984 y cuestiona que exista una afectación demostrada a derechos fundamentales derivada de su utilización. También sostiene que la restricción podría afectar derechos relacionados con la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad.

La defensa agregó que existen antecedentes administrativos citados en el documento según los cuales las discusiones sobre el uso de la camiseta de la Selección Colombia no han sido tratadas como asuntos de naturaleza electoral por parte de las autoridades mencionadas en el escrito.