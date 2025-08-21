CANAL RCN
Colombia Video

Caso Laura Blanco: Fiscalía dice que su expareja la asfixió y luego la lanzó del noveno piso

Durante la audiencia de legalización de captura, el hombre no aceptó los cargos.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
07:12 p. m.
Sobre las 6:00 p.m. de este jueves 21 de agosto, la Fiscalía General de la Nación realizó una audiencia para legalizar la captura de Óscar Santiago Gómez por su presunta participación en el feminicidio de la periodista Laura Camila Blanco Osorio.

Versiones preliminares indicaban que la periodista se había lanzado por circunstancias desconocidas en medio de una celebración que se llevaba a cabo en su inmueble. Sin embargo, sus familiares desmentían esta versión.

Su hermano, Johan Blanco, en diálogo con este medio, reveló que la pareja sentimental de la joven la había agredido en ocasiones anteriores y que, por tanto, el caso debía tratarse como un femicidio.

Incluso reveló que Laura lo había acompañado a terapia de pareja y que durante las sesiones el hombre había sido diagnosticado como un “celópata”.

Expareja de Laura Blanco la habría asfixiado y luego lanzado por el noveno piso

El caso tomó un giro cuando, este jueves, Óscar Santiago Gómez fue capturado. Durante la audiencia, la Fiscalía reveló que una de las hipótesis que se maneja es que Gómez asfixió a la periodista y luego la tiró del noveno piso. El hombre no aceptó los cargos.

“Aproximadamente sobre las 5 am, usted, con la voluntad y conocimiento de acabar con la vida de la recién mencionada y aprovechando su superioridad corporal procedió a estrangularla y sofocarla (…) Cuando la víctima se encontraba en estado de debilidad usted manteniendo la decisión consciente de causar su muerte, la lanzó por la ventana del noveno piso en el que se encontraban”, aseguró el fiscal encargado del caso.

