De la Espriella reunió a alcaldes, gobernadores y congresistas para defender la ley de rescate fiscal

El Termómetro Político conoció en primicia que el presidente Abelardo de la Espriella sostuvo este sábado una reunión en Cartagena con gobernadores, alcaldes y congresistas para exponer los alcances de la denominada ley de rescate fiscal, una iniciativa con la que el Gobierno busca enfrentar la compleja situación financiera que atraviesa el país.

Según fuentes consultadas, el mandatario defendió la necesidad de construir un acuerdo político amplio para sacar adelante la reforma y advirtió que el nivel de endeudamiento del Estado ha llegado a un punto crítico.

Durante el encuentro, realizado en la Casa de Huéspedes Ilustres, el jefe de Estado aseguró que la crisis fiscal exige un esfuerzo conjunto entre el Gobierno nacional, el Congreso y los mandatarios territoriales.

De acuerdo con los asistentes, De la Espriella afirmó que su administración está realizando ajustes y medidas de austeridad, pero insistió en que estas acciones por sí solas no son suficientes para cerrar el déficit de las finanzas públicas.

Gobernadores, alcaldes y congresistas se suman a la discusión

A la reunión asistieron, entre otros, el presidente del Congreso, Honorio Enríquez; el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil; así como los congresistas David Barguil, Lidio García y Enrique Gómez. También participaron los gobernadores Eduardo Verano de la Rosa, del Atlántico; Yamil Arana, de Bolívar; Jorge Rey, de Cundinamarca; Dilian Francisca Toro, del Valle del Cauca; y Andrés Julián Rendón, de Antioquia.

Entre los alcaldes presentes estuvieron Carlos Fernando Galán, de Bogotá; Alejandro Eder, de Cali; y Federico Gutiérrez, de Medellín. Fuentes cercanas al encuentro señalaron que uno de los principales pedidos de los congresistas fue que el presidente amplíe la discusión a las bancadas de los partidos políticos en la Casa de Nariño. De esa solicitud habría surgido la propuesta de realizar una reunión con las comisiones económicas conjuntas para socializar y debatir la iniciativa fiscal.

Petro se retracta, pero Coosalud rechaza el pronunciamiento

En otro hecho de relevancia política y judicial, se conoció el memorial mediante el cual el expresidente Gustavo Petro aceptó retractarse parcialmente de las afirmaciones que realizó contra directivos de Coosalud a través de varias publicaciones en redes sociales, en las que los vinculó con presuntos actos de corrupción sin que existiera una decisión judicial que lo respaldara.

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En el documento, Petro señaló que sus afirmaciones sobre Jaime Miguel González Montaño correspondían a hechos denunciados ante la Fiscalía y aclaró que ninguna de sus expresiones constituía una declaración de responsabilidad penal. Además, reconoció que la determinación sobre eventuales responsabilidades corresponde exclusivamente a los jueces y que, mientras no exista una sentencia en firme, prevalece la presunción de inocencia.

Sin embargo, la retractación no sería aceptada por Cosalud. El abogado Julián Quintana, apoderado de la entidad, aseguró que el pronunciamiento no repara los daños causados por las múltiples publicaciones en las que se formularon acusaciones contra los directivos.

La controversia se produce después de que contra el exmandatario existieran una orden de retractación, un desacato y una sanción económica derivada del caso.