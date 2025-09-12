CANAL RCN
Colombia

Fiscalía imputó a Álvaro Leyva por presunto prevaricato en proceso de licitación de pasaportes

Según la Fiscalía, el excanciller motivó falsamente las razones para declarar la licitación desierta para la elaboración de pasaportes.

Foto: @AlvaroLeyva/X

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
09:42 a. m.
Durante la mañana de este 9 de diciembre se llevó a cabo la audiencia de imputación contra el excanciller Álvaro Leyva.

Imputan al excanciller Álvaro Leyva por escándalo de pasaportes

Fiscalía solicita audiencia contra el exministro Leyva por presuntas irregularidades en licitación de pasaportes
En la diligencia, la Fiscalía General de la Nación confirmó que imputó el delito de prevaricato por acción al considerar que Leyva habría sustentado de manera falsa las razones para declarar desierta la licitación destinada a la elaboración de los pasaportes en el país.

“Usted, de manera arbitraria, desconoció que sí existía un proponente adecuado con las condiciones para la adjudicación del proceso de contratación”, aseguró la fiscal.

Para el ente acusador, Leyva habría expedido varios actos administrativos que no se ajustaban a la ley durante el proceso de licitación pública para contratar la elaboración y gestión de pasaportes y visas colombianas, incluyendo su suministro, personalización, custodia, distribución e impresión.

Estas decisiones, de acuerdo con la Fiscalía, habrían afectado el desarrollo normal del proceso contractual.

A pesar de los argumentos de la Fiscalía, Leyva no aceptó los cargos.

Las otras investigaciones de Álvaro Leyva

Álvaro Leyva enfrenta investigación penal por falsedad ideológica tras sus cartas contra Petro
La imputación busca establecer la eventual responsabilidad del exministro en la expedición irregular de dichas resoluciones.

Cabe mencionar que este proceso penal se suma a otras investigaciones en curso contra el excanciller.

Entre ellas, una indagación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara por una presunta falsedad ideológica en documento público relacionada con la ampliación no autorizada de una estadía en París, así como un expediente disciplinario derivado de cartas en las que realizó acusaciones directas contra el presidente Gustavo Petro.

