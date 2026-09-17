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Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 17 de septiembre de 2026

Consulte los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío del 17 de septiembre de 2026. Revise los números ganadores y premios mayores.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 17 de septiembre de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
09:30 p. m.
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Este jueves 17 de septiembre se realizaron nuevos sorteos de las loterías de Bogotá y Quindío, dos de los juegos tradicionales que entregan resultados semanalmente en Colombia.

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Una vez finalizadas las jornadas, los participantes pueden consultar los números ganadores a través de los canales oficiales y verificar cuidadosamente la información de su billete.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 17 de septiembre de 2026

La Lotería de Bogotá realizó su sorteo correspondiente a este jueves 17 de septiembre de 2026. El resultado del premio mayor fue:

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  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

Por su parte, la Lotería del Quindío también llevó a cabo su sorteo habitual durante la noche. El resultado principal fue:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

Además del premio mayor, ambas loterías cuentan con otros resultados contemplados dentro de sus respectivos planes de premios. Por esta razón, tener un número diferente al ganador principal no necesariamente significa que el billete deba descartarse sin realizar una verificación completa.

¿Dónde consultar los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío?

Los resultados oficiales pueden verificarse directamente en los canales habilitados por cada lotería. Es recomendable revisar tanto el número como la serie del billete y contrastarlos con la información publicada después de cada sorteo.

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En el caso de la Lotería de Bogotá, el premio mayor anunciado para sus sorteos es de $14.000 millones, mientras que la Lotería del Quindío ofrece un premio mayor de $2.000 millones.

Los sorteos de ambas loterías se realizan habitualmente los jueves, salvo modificaciones en el calendario que sean informadas previamente por las entidades responsables.

Quienes tengan un billete correspondiente al sorteo del 17 de septiembre de 2026 deben consultar únicamente fuentes oficiales antes de adelantar cualquier procedimiento relacionado con un eventual premio.

También es importante conservar el billete físico en buenas condiciones, pues este documento puede ser necesario para las verificaciones correspondientes.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

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