Fiscalía inspecciona sede de Colombia Humana en investigación sobre campaña presidencial de 2022

La Fiscalía General de la Nación realizó este miércoles una diligencia de inspección en la sede del movimiento político Colombia Humana, en Bogotá, como parte de la investigación que busca establecer si existieron irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Según fuentes del ente acusador, el procedimiento se centra en la verificación de los estados financieros de dicha campaña, cuando Petro era candidato y Ricardo Roa Barragán actuaba como su gerente. Roa es actualmente el presidente de Ecopetrol.

¿Qué se está revisando?

Los investigadores recopilan y analizan:

Soportes contables

Contratos suscritos con proveedores

Movimientos bancarios

Facturación de servicios, especialmente los relacionados con publicidad digital y comunicaciones

El objetivo es determinar si la campaña respetó los topes electorales, si hubo recursos no reportados o si existió financiación irregular procedente de fuentes no autorizadas.

Diligencia hace parte de investigación en curso

De acuerdo con la Fiscalía, esta inspección hace parte de un componente técnico y sistemático que se adelanta desde hace varios meses para reconstruir la trazabilidad financiera de la campaña.

El organismo enfatizó que se trata de una actuación en el marco del mandato constitucional de control y esclarecimiento de presuntas irregularidades electorales.

Hasta el momento, no se han anunciado imputaciones ni decisiones judiciales relacionadas con esta etapa de la investigación.

Colombia Humana no se ha pronunciado públicamente sobre la diligencia.