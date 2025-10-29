CANAL RCN
Colombia

Fiscalía inspecciona sede de Colombia Humana en investigación sobre campaña presidencial de 2022

El procedimiento se centra en la verificación de los estados financieros de dicha campaña, cuando Petro era candidato y Ricardo Roa Barragán actuaba como su gerente.

En diez días Colombia Humana deberá tener personería jurídica
Foto: Gustavo Petro

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
06:32 p. m.
La Fiscalía General de la Nación realizó este miércoles una diligencia de inspección en la sede del movimiento político Colombia Humana, en Bogotá, como parte de la investigación que busca establecer si existieron irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Colombia Humana no será víctima en proceso de colaboración de Day Vásquez
Colombia Humana no será víctima en proceso de colaboración de Day Vásquez

Según fuentes del ente acusador, el procedimiento se centra en la verificación de los estados financieros de dicha campaña, cuando Petro era candidato y Ricardo Roa Barragán actuaba como su gerente. Roa es actualmente el presidente de Ecopetrol.

¿Qué se está revisando?

Los investigadores recopilan y analizan:

  • Soportes contables
  • Contratos suscritos con proveedores
  • Movimientos bancarios
  • Facturación de servicios, especialmente los relacionados con publicidad digital y comunicaciones
  • El objetivo es determinar si la campaña respetó los topes electorales, si hubo recursos no reportados o si existió financiación irregular procedente de fuentes no autorizadas.

Diligencia hace parte de investigación en curso

De acuerdo con la Fiscalía, esta inspección hace parte de un componente técnico y sistemático que se adelanta desde hace varios meses para reconstruir la trazabilidad financiera de la campaña.

El organismo enfatizó que se trata de una actuación en el marco del mandato constitucional de control y esclarecimiento de presuntas irregularidades electorales.

Hasta el momento, no se han anunciado imputaciones ni decisiones judiciales relacionadas con esta etapa de la investigación.

Disidencias han crecido un 70% y Clan del Golfo, un 60% en Antioquia durante el Gobierno Petro
Disidencias han crecido un 70% y Clan del Golfo, un 60% en Antioquia durante el Gobierno Petro

Colombia Humana no se ha pronunciado públicamente sobre la diligencia.

