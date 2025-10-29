Disidencias han crecido un 70% y Clan del Golfo, un 60% en Antioquia durante el Gobierno Petro

En el transcurso del martes, 28 de octubre, en el municipio de Yarumal se llevó a cabo un Concejo Extraordinario de Seguridad, del que participaron los alcaldes de municipios en crisis humanitaria, como Briceño; el ministro de la Defensa; Pedro Sánchez, y el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Entre sus conclusiones, Rendón advirtió que “ayer, de nuevo, le mostramos al ministro de Defensa como, desde el inicio del Gobierno Petro, las disidencias de las Farc han crecido en Antioquia un 70% y Clan del Golfo, un 60%. Desde el 30 de diciembre del año pasado y, hasta la fecha, hemos tenido entre confinamientos y desplazamientos: 30. Lo único que pide la gente es la presencia de la Fuerza Pública”.

Gobernador insiste en que el Ejército no ha atacado con contundencia a los grupos armados:

EL gobernador insistió en que habiendo llegado al rango de general, el ministro Sánchez debería “honrar” el uniforme, ordenando a las Fuerzas Militares copar el territorio, porque:

“Los criminales ejercen control territorial sobre los sitios que habitan estos paisanos y que el Ejército no entre con contundencia a poner a correr los bandidos, provoca que la gente termine por desplazarse. No hemos logrado que el Ejército mantenga operaciones sostenidas en algunos corregimientos, por eso la gente se ha quedado vivir en os cascos urbanos”.

Además llamó la atención sobre la falta de acciones contra las disidencias y e Ejército de Liberación Nacional en el departamento: “Cuando uno revisa el accionar operativo de la Fuerza Pública es evidente el esfuerzo que se hace en contra del Clan del Golfo, y eso está muy bien, pero, prácticamente, no se hace cosa alguna contra las disidencias de las Farc o el ELN”.

Briceño es uno de los casos más críticos:

En octubre, al menos 2.200 integrantes de familias campesinas se vieron obligados a salir de sus hogares en zona rural del municipio de Briceño. 90% de ellos han regresado a sus territorios, pero 80 personas se niegan, argumentando que el Ejército no ha llegado a sus veredas.

En palabras de Rendón, “lo triste de Briceño es que en enero de este año hubo un desplazamiento, en el 2023 tuvieron y otro y ahora registramos uno nuevo, básicamente, en las veredas cercanas al corregimiento Pueblo Nuevo. Y lo más lamentable de esta situación es que los bandidos sacaron a la gente y les permitieron ingresar solo cuando se les dio la gana. No porque se hubiera recuperado la seguridad o hubieran visto una presencia abultada de tropas del Ejército”.