Fiscalía inspecciona sede nacional de Bomberos tras denuncias por presuntas irregularidades

La Fiscalía realiza este jueves 15 de octubre una inspección judicial en la sede nacional de Bomberos. Esto, tras las denuncias del ministro del Interior, Rodrigo Lara, sobre presuntas irregularidades en contratos.

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El pasado 7 de octubre, el jefe de cartera dio a conocer los hallazgos después de una auditoría forense en la Dirección Nacional de Bomberos. La información fue presentada en una denuncia ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría.

¿Irregularidades durante la emergencia por el frente frío?

De acuerdo con lo expuesto, el punto de partida fue la declaratoria de emergencia del gobierno anterior por el frente frío que desembocó en inundaciones en ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

La duración de la declaratoria, acorde al decreto 0150 de 2026, era por 30 días calendario contados a partir del 11 de febrero. Durante ese tiempo, podía adoptar medidas mediante decretos legislativos y demás mecanismos.

Puntualmente para los bomberos, Lara aseguró que hubo contratación sin licitación. Al parecer, en el gobierno anterior hubo contratos “a dedo”, debido a que presuntamente no había tiempo, teniendo en cuenta la emergencia.

Las inconsistencias en la destinación de recursos

El ministro, entonces, reveló que hubo 42 mil millones de pesos de contratación. Sin embargo, solamente 313 millones de pesos habrían sido destinados efectivamente para atender a los ocho departamentos.

Ahora bien, ¿qué pasó con ese dinero? Los hallazgos mostraron que se destinó para trajes de incendios, equipos de respiración y materiales peligrosos. Es decir, elementos que sí necesitan los bomberos, pero para atender incendios en cambio de inundaciones, que era la emergencia de ese momento.

Se debe tener en cuenta que la contratación se llevó a cabo en el periodo de la ley de garantías, tiempo previo a las elecciones.

Uno de los contratos, por ejemplo, fue con la empresa Makei Soluciones de Barranquilla. Inicialmente era de $16.000 millones; pero terminó en $24.000 millones y se firmó después del tiempo de la emergencia.