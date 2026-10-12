MinInterior les pone la lupa a contratos millonarios de la Dirección Nacional de Bomberos en época electoral

Nuevos hallazgos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía tras la auditoría que el Ministerio del Interior realizó a una serie de contratos que habría celebrado la Dirección Nacional de Bomberos, en plena época electoral.

La auditoría generó alertas sobre la compra de equipos, pagos que coinciden con fechas clave de la campaña electoral y elementos que nunca habrían sido entregados.

Con su denuncia ante la Fiscalía, la cartera, a cargo de Rodrigo Lara, espera que se determine qué pasó con los recursos mencionados, dónde se encuentran los kits que no llegaron a entregarse y si entraron o no dineros a las campañas electorales.

RELACIONADO Denuncian presunta contratación excesiva y eventos sin fundamentos durante el gobierno Petro

Contrato firmado durante el frente frío destinó el 50% de sus recursos al control de incendios:

Llama la atención que en medio de la emergencia por el frente frío que golpeó a ocho departamentos, en febrero de 2026, el cuerpo de bomberos firmó un contrato por más de 41.000 millones de pesos, en el que más del 50% de la inversión se habría destinado a equipos contra incendios.

De acuerdo con la auditoría forense del MinInterior “solo $313,6 millones fueron para equipos de inundación. El resto se gastó en trajes contra incendios, equipos de respiración y materiales peligrosos”.

Con adiciones “los contratos llegaron a $62.256 millones, y ya se reportan pagos por $54.966 millones. Todo ocurrió en plena ley de garantías: las facturas más grandes se emitieron el día siguiente a la segunda vuelta presidencial”.

RELACIONADO Prosperidad Social investiga contratos irregulares por más de un billón de pesos del gobierno anterior

Otros hallazgos realizados en la auditoría del MinInterior a los contratos de la Dirección Nacional de Bomberos:

Un contrato para “adquirir y suministrar kits de protección personal, herramientas, insumos y componentes para la atención y control de incendios estructurales y forestales” extendió su plazo de ejecución hasta el 24 de mayo de 2026, siete días antes de la primera vuelta, pero “la entidad dio los bienes por recibidos. Eso habilitó la factura de $5.597 millones dos días después, y SECOP reporta el contrato pagado al 100%. Los bienes, mientras tanto, no salieron de la bodega del vendedor”.

El supervisor exigió meses después los kits, pero “a la fecha de la denuncia, 6 de octubre, no había constancia de que los bienes se hubieran entregado. La denuncia pide establecer si la custodia fue el mecanismo para legalizar en el papel una entrega que nunca ocurrió”.

La investigación reveló, además, detalles importantes como “la firma de cuatro contratos por $41.992 millones, sin licitación” entre el 27 de marzo y el 1 de abril, “plena Ley de Garantías y arranque de la campaña presidencial” o el movimiento de “facturas por $15.567 millones” el “día siguiente a la segunda vuelta presidencial”: 22 de junio.

Pero no es todo. Noticias RCN tuvo acceso a otro contrato por un precio estimado de $16.059.060.840, con fecha de terminación 24 de mayo de 2026: plena época electoral.