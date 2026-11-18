Mensajes intimidantes, amenazas de muerte y ataques con armas de fuego. Así habría operado una red de extorsión atribuida a la estructura criminal Los Satanás, que tenía entre sus objetivos a comerciantes y trabajadores del transporte en Bogotá y municipios cercanos.

La Policía Nacional reveló los carteles que presuntamente eran distribuidos por integrantes de esta organización para presionar a sus víctimas y obligarlas a entregar dinero. En los escritos, los responsables advertían que, si no recibían respuesta a sus exigencias, continuarían los ataques armados.

Uno de los mensajes decía:

Saludos cordiales. Ya les envié dos avisos y no han atendido el llamado. Estas son las consecuencias. Si no se comunica no trabajen porque les voy a seguir dando bala. Att: Los Satanas, Pedrito, Moises.

Así son los carteles que utilizaban para amenazar a sus víctimas

Los panfletos eran una de las principales herramientas de intimidación de esta estructura criminal. En ellos, los presuntos extorsionistas advertían a los comerciantes que debían comunicarse con ellos y atender sus exigencias económicas o, de lo contrario, se exponían a nuevos ataques.

De acuerdo con la investigación, las amenazas estaban acompañadas de acciones violentas contra establecimientos comerciales y trabajadores. Las exigencias económicas, según la Policía, superaban los 100 millones de pesos.

La organización habría extendido sus actividades criminales por las localidades de Bosa, Kennedy, Teusaquillo y Ciudad Bolívar, además del municipio de Soacha, en Cundinamarca.

Alias Niche fue neutralizado en un operativo del Gaula

En medio de una diligencia de allanamiento y registro adelantada por el Gaula de la Policía Nacional en el barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, fue neutralizado alias Niche, señalado integrante de Los Satanás.

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Según las autoridades, este hombre cumplía funciones de sicario dentro de la organización y se encargaba de intimidar con armas de fuego a quienes se negaban a cumplir con los pagos exigidos.

Además de distribuir los panfletos amenazantes, presuntamente participaba en ataques contra establecimientos y trabajadores para presionar a las víctimas.

¿Qué delitos se le atribuyen a alias Niche?

La investigación también vincula a alias Niche con varios hechos violentos registrados durante noviembre de 2026.

Entre ellos estaría el homicidio de un taxista ocurrido el pasado 5 de noviembre en la localidad de Bosa. Según la información entregada por las autoridades, el crimen habría sido cometido porque la víctima no accedió a las exigencias económicas de la estructura.

También se le atribuye un atentado contra un conductor de transporte público, registrado el 3 de noviembre. A estos hechos se suman disparos contra un establecimiento comercial en Soacha y un ataque contra un mesero de un restaurante ubicado en el sector de San Mateo.

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Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la estrategia que, presuntamente, utilizaba para dificultar su ubicación.

De acuerdo con las pesquisas, el hombre cambiaba frecuentemente de motocicleta para evadir los controles de las autoridades y evitar ser rastreado mientras se desplazaba por las zonas donde cometía los ataques.