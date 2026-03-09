Fiscalía investiga disparos de fusil contra la oficina de procurador que pidió condena de ‘Kiko’ Gómez

La Fiscalía y la Dijín adelantan los respectivos análisis balísticos tras el hallazgo de dos impactos de bala en la oficina del procurador delegado Pedro Luis Bonilla Bolaños, ubicada en el piso 26 del edificio de la Procuraduría General de la Nación.

El funcionario había solicitado ante la Corte Suprema de Justicia la condena del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, a 31 años y ocho meses de prisión.

De acuerdo con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Joaquín Urbano, en una carta dirigida al presidente de esa corporación, Iván Mauricio Lenis, el procurador Bonilla le habría comentado sobre el hallazgo.

El día de ayer, martes 1 de septiembre, el procurador primero delegado para casación penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien en su intervención ante la Corte le solicitó que cesara la sentencia y condenara al acusado, me comentó que la semana pasada en su oficina apareció una bala disparada, lo que le generó gran preocupación. Además, me informó que esta semana, al llegar a su oficina, encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil.

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Analizan las vainillas halladas en oficina de la Procuraduría

Las autoridades trabajan en la recopilación de material probatorio para determinar la trayectoria del proyectil y establecer si se trató de un atentado dirigido contra el procurador Bonilla o si obedece a otras circunstancias.

Una de las hipótesis de investigación apunta a que los disparos podrían haber sido realizados desde los cerros cercanos a la sede de la Procuraduría, tomando en cuenta en la posición de los impactos.

Efectivos de la Dijín realizaron una inspección en el lugar, tomando pruebas y rastros para determinar el origen y trayectoria de los disparos.

Las vainillas fueron halladas justo en la ventana donde está el escritorio del procurador delegado Pedro Luis Bonilla.

Procurador general pide a la UNP protección prioritaria

Los disparos realizados con fusil contra las oficinas de la Procuraduría encienden las alarmas de la seguridad de la entidad, tomando en cuenta que en el piso 25, es decir, debajo de donde fueron halladas las vainillas, se encuentra el despacho del procurador general, Gregorio Eljach, y su equipo de asesores.

Eljach anunció que solicitó medidas inmediatas a la UNP:

Ya pedimos a la UNP la protección prioritaria del funcionario que informó el evento y la Fiscalía General y los organismos de inteligencia están a cargo del tema que se mantiene bajo reserva.

La comunicación fue enviada a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar las medidas de seguridad del procurador delegado mientras avanza la investigación.