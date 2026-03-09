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Resultado Super Astro Sol hoy, 3 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 3 de septiembre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
01:36 p. m.
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El Super Astro Sol volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en Colombia este jueves 3 de septiembre de 2026.

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Como ocurre diariamente, los participantes estuvieron pendientes del número de cuatro cifras y del signo zodiacal que definieron el resultado de la jornada.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 3 de septiembre de 2026

El sorteo del Super Astro Sol de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026, ya se realizó y dejó una nueva combinación ganadora. Quienes compraron su apuesta pueden revisar tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal, pues ambos elementos son fundamentales para determinar los premios.

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Estos son los resultados del sorteo:

  • Número ganador: 0038.
  • Signo zodiacal: Leo.

Los jugadores deben comprobar cuidadosamente la información registrada en su tiquete. Dependiendo de la modalidad elegida y del valor apostado, es posible obtener premios por acertar las cifras o por combinar correctamente el número con el signo zodiacal.

El Super Astro cuenta con dos sorteos durante el día: Super Astro Sol y Super Astro Luna, lo que ofrece diferentes oportunidades para participar. Cada uno entrega resultados independientes.

¿Cómo consultar y cobrar un premio del Super Astro?

Después de conocer el resultado del Super Astro Sol del 3 de septiembre, es recomendable conservar el tiquete original en buenas condiciones, especialmente si las cifras coinciden con las anunciadas oficialmente.

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Para reclamar un premio se deben seguir los procedimientos establecidos por el operador del juego. El proceso puede variar según el monto ganado, por lo que los premios de mayor valor pueden requerir trámites adicionales y la presentación de documentos.

También es importante recordar que el resultado debe verificarse a través de los canales oficiales antes de realizar cualquier reclamación.

Quienes no resultaron ganadores todavía pueden participar en el Super Astro Luna, otro de los sorteos disponibles durante la jornada. La recomendación siempre es jugar de manera responsable y establecer un presupuesto destinado únicamente al entretenimiento.

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