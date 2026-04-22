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Inpec trasladó a cárceles de máxima seguridad a Kiko Gómez y otros reclusos tras reuniones irregulares en La Picota

El presidente Gustavo Petro denunció encuentros irregulares en el centro penitenciario. 11 reclusos fueron reubicados en cárceles de máxima seguridad.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
06:53 p. m.
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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llevó a cabo el traslado de 11 privados de libertad desde la cárcel La Picota de Bogotá hacia diferentes centros penitenciarios de máxima seguridad, tras denuncias del presidente Gustavo Petro sobre irregularidades al interior del recinto.

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Entre los trasladados figuran Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, junto alias Marquitos, y su sobrino, ambos señalados como integrantes del Clan del Golfo.

La decisión se produjo apenas un día después de que el mandatario confrontara públicamente al ministro de Justicia durante un consejo de ministros nocturno.

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Presidente Petro alertó irregularidades en La Picota

Durante dicha reunión, Petro habría señalado irregularidades específicamente relacionadas con estos tres reclusos, quienes presuntamente sostenían reuniones dentro de las instalaciones de La Picota. Las declaraciones motivaron una respuesta inmediata de las autoridades penitenciarias.

El Inpec confirmó oficialmente la reubicación mediante una resolución que incluye, además de los tres casos mencionados por el presidente, a otros ocho privados de libertad.

Según informó la entidad, a este segundo grupo se le encontraron elementos prohibidos durante inspecciones realizadas en sus celdas.

Entre los objetos incautados se encontraba alcohol, cuya posesión constituye una violación grave de las normas del régimen penitenciario colombiano.

Las autoridades no han detallado qué otros elementos fueron hallados ni han revelado las identidades completas de estos ocho reclusos adicionales.

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Kiko Gómez y miembros del Clan del Golfo trasladados de La Picota

El caso del exgobernador Kiko Gómez ha sido particularmente visible en la opinión pública colombiana. Su reclusión en La Picota se relaciona con investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su administración departamental en La Guajira.

Por su parte, los miembros del Clan del Golfo trasladados forman parte de una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia, dedicada principalmente al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Su permanencia en centros de alta seguridad busca limitar sus capacidades de coordinación delictiva desde prisión.

El Inpec no ha revelado a qué cárceles específicas fueron enviados los reclusos, una medida habitual en estos casos para garantizar la seguridad del traslado y prevenir posibles intentos de rescate o alteración del orden público.

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