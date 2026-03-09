'Rayo McQueen' será parte de la Formula 1 en Gran Premio de Monza

El Gran Premio de Italia, en Monza, tendrá un invitado especial en la carrera del próximo 6 de septiembre. Disney y la Fórmula 1 se han unido para que el famoso 'Rayo McQueen' haga parte de la carrera, en una alianza entre las dos compañías para celebrar los 20 años de Pixar.

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El automóvil Mercedes-AMG, con un diseño exclusivo alusivo a Cars, será el Safety Car de la carrera y hará parte de una activación especial durante todo el Gran Premio junto a la aparición especial del carro animado que tendrá la oportunidad de dar una vuelta de honor en el circuito italiano.

Alianza global hasta la temporada 2028

El acuerdo comercial, bajo el nombre 'Fuel the Magic', oficialmente fue extendido hasta la temporada 2028 e integra por primera vez a la franquicia de autos animados, acompañado de una colección de ropa y accesorios entre la F1 y 'Cars'; además, Disney ha anunciado en su web oficial, 'Disney Experiences', que los asistentes a la carrera también podrán adquirir carros coleccionables de metal fundido de Mattel.

La colaboración entre las dos compañías existe desde 2025 y se basa en fusionar la narrativa de Disney con la pasión por las carreras a través de experiencias inmersivas, contenido atractivo y productos exclusivos. "El éxito de nuestra alianza con Disney ha demostrado lo que es posible cuando dos marcas reconocidas mundialmente se unen en torno a una visión compartida de creatividad, narración de historias y conexión con los fans", señaló Emily Prazer, Directora Comercial de Fórmula 1.

20 años de 'Cars'

Después de 20 años siendo una de las películas más importantes para Disney y contando con múltiples experiencias para los fanáticos, su aparición en la F1 marcará un hecho histórico para la industria del entretenimiento y los deportes.