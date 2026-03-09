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¡Bombazo! Campeón del Mundo con España se retira de la selección a los 31 años

El futbolista lo anunció a través de su Instagram y aseguró que era una decisión personal muy meditada.

Marcos Llorente se retira de la Selección de España
Foto: Selección España

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
01:36 p. m.
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Marcos Llorente, futbolista de 31 años del Atlético de Madrid y recientemente campeón del mundo con la selección española de fútbol, ha anunciado, sorpresivamente, que se retira de la selección. "Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección", fueron las palabras con las que inició su despedida.

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En el comunicado, Llorente confirma que la decisión ya la tenía tomada independientemente de si hubiera sido o no convocado al Mundial o de si salían o no campeones. "Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida", explicó el jugador español.

Marcos Llorente en la Selección de España

En total, Llorente con la 'La Roja' en su máxima categoría disputó 18 partidos oficiales con tres asistencias y no registra goles; tuvo un rol más de recambio y en ocasiones no fue utilizado en su posición natural. En la Copa del Mundo 2026, donde España se quedó con el título, registró un total de 187 minutos jugados divididos en tres partidos.

"Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo", escribió en su cuenta de Instagram recordando lo vivido durante la estadía en Estados Unidos, México y Canadá.

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Messi marca el camino

Casualidad o no, la decisión de Lionel Messi de retirarse de la Selección Argentina ha impulsado a otros jugadores a tomar la misma decisión; en Colombia, Juanfer Quintero puso fin a su ciclo en la selección mayor; también en Argentina, el volante de Boca Juniors Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la selección y la más reciente es la sorpresiva renuncia de Marcos Llorente en España.

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