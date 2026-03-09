Toneladas de basura en la bahía de Santa Marta genera alerta en la ciudadanía

Hay gran preocupación en Santa Marta ante la creciente del río Manzanares, por las fuertes lluvias, que arrastraron toneladas de basura al mar.

Ante el aumento del caudal, estos residuos terminaron llegando a la bahía en donde fueron capturadas imágenes que alertaron por la posible contaminación.

¿Qué está pasando en la bahía de Santa Marta?

Imágenes, difundidas principalmente en redes sociales, revelaron la magnitud del posible impacto ambiental que se generó. Durante la época de fuertes lluvias, las aguas bajan hacia los canales, quebradas, entre otros afluentes, en los que terminan todos los residuos que son arrojados indebidamente a las calles.

Ante esta situación, y el aumento del cauce del río Manzanares, la fuerte corriente llena de residuos terminó llegando a la bahía de Santa Marta. En los videos se observa como el amplio afluente, de color marrón, llega a las aguas marinas y las llena de objetos como plásticos, bolsas, entre otros residuos que terminaron flotando sobre el agua.

Según el ambientalista César Augusto Molina, en conversación con la FM, la basura que llega justamente a la bahía puede terminar afectando la calidad del ecosistema.

Así mismo, el hombre citó una investigación, de la Universidad del Magdalena, que se ha encargado de documentar el impacto ocasionado por los residuos sólidos que son arrastrados al mar desde el río Manzanares.

“Hoy en la ciudad de Santa Marta hay unos canales importantes de algunas quebradas que hoy presentan algún tema de suciedad, que están tapados, y urge que de manera inmediata con la Oficina de Riesgo del Distrito y las entidades también nacionales que están en la ciudad, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, el mismo DADSA, el mismo ESSMAR, se adelante una campaña agresiva para hacer la limpieza de estos puntos donde hoy, porque hay anuncios de lluvias toda esta semana y eso puede generar que haya algunas inundaciones en algunos sectores importantes de la ciudad”, afirmó el concejal de Santa Marta, Enrique González, a la FM.

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Alcaldía de Santa Marta se pronuncia ante el posible daño

La Alcaldía de la ciudad dio a conocer detalles de su alianza con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y The Ocean Cleanup para combatir los desechos que, a través de los ríos Gaira y Manzanares, llegan al mar.

“En julio firmamos un Memorando de Entendimiento para fortalecer la limpieza de nuestros ríos e implementar tecnología que permita contener los residuos antes de que lleguen al océano”, aseguró la Alcaldía en su perfil oficial de Instagram.