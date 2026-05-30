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Fiscalía judicializó a presunto articulador clave de la estafa masiva Daily Cop

Según las autoridades, el hombre sería el responsable de blanquear capitales a través de este modelo de negocio ilícito.

Foto: Diseñado por Mgnific.
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Noticias RCN

mayo 30 de 2026
09:51 a. m.
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Un nuevo capítulo se ha abierto en el escándalo de la estafa masiva conocida como Daily Cop, pues la Fiscalía General de la Nación ha judicializado a un nuevo presunto integrante del esquema ilegal al ser señalado de articular su funcionamiento.

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¿Quién es el nuevo judicializado por la estafa Daily Cop?

Gracias a los elementos materiales probatorios recopilados, dentro de la investigación, la Fiscalía logró dar con Edwin Betancourth Carvajal, quien sería uno de los señalados articuladores de este esquema ilegal.

Cabe recordar que esta estafa fraudulenta fue promocionada como una moneda virtual con la que se ofrecieron rentabilidades del 0,5% hasta 12% en moneda colombiana. En estos casos, las personas que confiaron sus ahorros podían observar las presuntas ganancias a través de aplicaciones tipo billeteras virtuales que fueron creadas exclusivamente con dicho propósito.

Sin embargo, estas aplicaciones dejaron de funcionar por lo que los clientes perdieron sus accesos y dejaron de recibir los respectivos reportes de sus ganancias acumuladas.

Así mismo, se conoció que parte de los recursos que fueron captados habrían sido consignados en cuentas de empresas aliadas y otras compañías de personas vinculadas al holding.

Según la Fiscalía, esto permitió ocultar más de 126.702 millones de pesos. También se obtuvo información en donde se evidenció que Betancourth ejerció funciones de representación, dirección y participación accionaria de dicho esquema.

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¿Cuáles son los cargos que le serán imputados?

La entidad también descubrió que el nombre del presunto señalado también aparece en cerca de 43 denuncias de las víctimas que reportaron entregas de dinero, cargas a billeteras virtuales y las dificultades para recuperar los recursos invertidos.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el lavado de activos imputó al sujeto por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. No obstante, los cargos no fueron aceptados.

Por disposición de un juez de control de garantías, en atención a la solicitud de la entidad y a su entrega voluntaria, el sujeto tendrá que cumplir la medida de aseguramiento no privativa de la libertad que también incluye la prohibición de salir del país.

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