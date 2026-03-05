¡Pilas! Estos serán los cierres viales cerca de Corferias y la Plaza de Bolívar para las elecciones

En menos de 70 horas, se dará una jornada electoral histórica. Los millones de colombianos irán a las urnas para la primera gran elección de 2026: para elegir al Congreso y votar por las consultas.

Las votaciones comenzarán a primera hora el domingo 8 de marzo y concluirán hasta que se cuente la última mesa. La decisión es clave, debido a que se escogerán los senadores y representantes a la Cámara que tendrán en sus manos el poder legislativo para los siguientes cuatro años.

Elecciones serán el domingo 8 de marzo

De igual forma, los votantes podrán elegir un candidato de tres consultas. Esto será la antesala del 31 de mayo, el día de la primera vuelta presidencial, la cual genera expectativa.

Bogotá, al ser la capital, es el epicentro de la jornada. Por eso, la Secretaría de Movilidad dio a conocer los cierres viales y desvíos.

En los alrededores de Corferias, el punto más grande a nivel nacional, estarán estos cierres: entre la carrera 33 y carrera 44 y entre avenida Américas y calle 26 habrá acceso controlado a los residentes.

Cierres en Corferias y Plaza de Bolívar

De igual forma, habrá una zona de cierre. Los votantes podrán entrar por la calle 26, carrera 33 y la avenida Esperanza a este sector y para ingresar a Corferias, deberán hacerlo por la carrera 40 y arco de la carrera 33.

Entre las 3:00 p.m. del 8 de marzo hasta la 1:00 p.m. del 9 de marzo, habrá cierres en la calzada norte de la avenida Esperanza entre Américas y carrera 40, calle 25 entre carreras 37 y 40, carrera 37 entre avenida Esperanza y calle 25; y carrera 40 calzada oriental entre Américas y calle 25.

El segundo punto clave en Bogotá es la Plaza de Bolívar, donde queda la Alcaldía, el Palacio de Justicia, la Casa de Nariño y el Capitolio. Habrá cierres en la carrera 8 entre calles 12B y calle 10; carrera 9 entre calles 12B y calle 10. Esto, desde las 6:00 p.m. del 7 de marzo hasta las 8:00 p.m. del 8 de marzo.

Para acceder al puesto de votación, las personas podrán hacerlo por la carrera novena a la altura de la calle 12B. En estos puntos de votación, podría haber cambios en la movilidad: