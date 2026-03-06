CANAL RCN
Gran subasta pública en Bogotá: ciudadanos podrán comprar casas y lotes a precios competitivos

Casas, apartamentos y lotes: así será la gran subasta pública que se realizará en Bogotá.

Gran Subasta Pública Presencial en Bogotá
Foto: Freepik

marzo 06 de 2026
06:46 a. m.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció la realización de una gran subasta pública presencial en Bogotá, un evento en el que ciudadanos, empresarios e inversionistas tendrán la posibilidad de adquirir inmuebles y predios administrados por el Estado a precios competitivos.

La jornada está programada para el 7 de abril y reunirá una oferta de propiedades que actualmente hacen parte de los activos bajo custodia de la entidad.

Entre los bienes que se ofrecerán se encuentran casas, apartamentos, lotes y predios urbanos o rurales que fueron incautados en procesos judiciales o están vinculados a procesos de extinción de dominio.

De acuerdo con la SAE, esta subasta pública presencial de inmuebles en Bogotá busca ampliar las oportunidades de inversión y permitir que los ciudadanos accedan a propiedades a través de un proceso transparente.

Para participar, los interesados deberán completar un registro previo antes del 11 de marzo en el portal web oficial de la entidad.

La iniciativa también forma parte de la estrategia estatal para transformar bienes vinculados a actividades ilícitas en recursos que puedan beneficiar a la sociedad.

¿Cómo participar en la subasta pública presencial en Bogotá?

Las personas interesadas en participar en la subasta pública presencial en Bogotá deben realizar un proceso de inscripción previa en la página oficial de la SAE.

Este paso es obligatorio para poder asistir al evento y tener la posibilidad de pujar por los inmuebles disponibles.

Según explicó la entidad, el registro estará habilitado hasta el 11 de marzo, fecha límite para completar el proceso. Una vez inscritos, los participantes podrán acceder a la información detallada de los bienes ofertados y conocer las condiciones de la subasta.

La jornada está diseñada para que tanto ciudadanos particulares como empresas o inversionistas puedan competir por los activos disponibles.

En muchos casos, los precios base pueden resultar más bajos frente al mercado inmobiliario tradicional, lo que despierta el interés de compradores que buscan oportunidades de inversión o vivienda.

Desde la SAE recalcaron que estos procesos cuentan con controles que garantizan transparencia, trazabilidad y seguridad jurídica para los participantes.

¿Por qué la Sociedad de Activos Especiales vende estos bienes?

La Sociedad de Activos Especiales es una entidad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia.

Su misión principal es administrar, cuidar y gestionar la venta o arrendamiento de bienes incautados al crimen organizado o vinculados a procesos de extinción de dominio.

Estos activos forman parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), mecanismo mediante el cual el Estado busca que los bienes recuperados de actividades ilícitas se conviertan en recursos para proyectos sociales y de inversión pública.

Entre los activos administrados por la entidad se encuentran viviendas, predios rurales y urbanos, vehículos y otros bienes provenientes de procesos judiciales.

A través de subastas públicas como la programada para abril, el objetivo es convertir esos bienes en activos productivos que generen valor económico y social.

La SAE señaló que estas jornadas permiten que los ciudadanos participen directamente en procesos de compra respaldados por el Estado, mientras los recursos obtenidos contribuyen al fortalecimiento de programas de inversión social.

Con la subasta del 7 de abril, la entidad espera la participación de compradores interesados en aprovechar oportunidades inmobiliarias y, al mismo tiempo, contribuir a que bienes recuperados del crimen organizado regresen a la economía formal.

