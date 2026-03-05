Galán invita a los bogotanos a conectar sus cámaras de seguridad a la red de control en la ciudad

En un nuevo intento por vigilar lo que ocurre en Bogotá y fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán extendió una invitación a sus habitantes para que conecten sus cámaras al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), de la Secretaría de Seguridad:

“Lo invito a que conecte la cámara de su casa, de su local o de su barrio al centro de comando y control de seguridad de Bogotá: el C4 (…) así tenemos más ojos vigilando a la ciudad en un momento dado, tenemos una mejor capacidad de reacción ante un hecho delictivo y le damos más herramientas a la Policía para poder investigar y capturar a los delincuentes”.

El mandatario explicó que, con más ojos en la ciudad, los criminales tendrán menor campo de acción y cualquier cámara a color con vista a la calle y más de dos megapíxeles es apta para realizar labores de monitoreo e investigación.

El C4 podría monitorear los alrededores de su vivienda o local comercial:

De acuerdo con el mandatario, desde que inició su administración en 2024, se han conectado al C4 1.700 cámaras de privados y, en la jornada del jueves cinco de marzo, se sumaron otras 1.200 del sistema de monitoreo de la Secretaría de Movilidad.

En total, el número de cámaras conectadas al C4 ha aumentado en un 33% y se ha duplicado el tiempo que se guardan los videos, de 90 a 180 días.

La ciudad cuenta con un nuevo sistema de monitoreo:

El alcalde, además, anunció que en la ciudad se acaba de implementar “una herramienta de analítica de videos que nos permite revisar cualquier video al que tenga acceso el C4 y detectar situaciones de inseguridad, de manejo inadecuado de basuras o cualquier otro hecho relevante”.

El análisis de las grabaciones que, antes, le tomaba horas a una persona, “ahora, con esta herramienta, es cuestión de segundos, o máximo minutos. Podemos detectar todas estas situaciones de riesgo, el momento y lugar en el que ocurren, para reaccionar rápidamente y apoyar las investigaciones que nos lleven a la captura de delincuentes”.